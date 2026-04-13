Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν είναι σεξοβόμβα – «Κανόνας η ταπείνωση της γυναίκας»
Go Fun 13 Απριλίου 2026, 18:50

Η εξομολόγηση της Σκάρλετ Γιόχανσον για τη «σκληρή» εποχή στο Χόλιγουντ, όταν την εγκλώβισαν στο στερεότυπο της «σεξοβόμβας»

Λουκάς Καρνής
Η Σκάρλετ Γιόχανσον, 41, σπάει τη σιωπή της για τις σκοτεινές πτυχές της βιομηχανίας του θεάματος, όταν στην αρχή της καριέρας της η κριτική στις γυναίκες ήταν κοινωνικά αποδεκτή και η ίδια παγιδεύτηκε σε ρόλους σεξοβόμας εκείνη την «σκληρή εποχή».

Μέσα από μια ειλικρινή αναδρομή, η ηθοποιός και επιχειρηματίας περιγράφει τον εγκλωβισμό της σε ρόλους «μοιραίας γυναίκας» και το ψυχολογικό βάρος που της προκαλούσε η ανάγκη να κρύβει τις ατέλειές της κάτω από τόνους μακιγιάζ.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μίλησε ανοιχτά για την ταπείνωση των γυναικών  όταν εκείνη ξεκίνησε στον χώρο.

Η πρωταγωνίστρια του Jurassik Park αποκάλυψε ότι ένιωθε πως την είχαν «βάλει σε ένα κουτάκι» στους ρόλους της και είχε καταλήξει να ξυπνάει πολύ νωρίτερα για να απλώσει ολόκληρες στρώσεις μακιγιάζ στο πρόσωπο της, ώστε να κρύψει την ακμή από τους συναδέλφους της.

Η Γιόχανσον παραδέχτηκε ότι αυτό συνέβαινε εν μέρει επειδή ένιωθε ανασφάλεια για το δέρμα της, αλλά φοβόταν επίσης μήπως δεχτεί κριτική για την εμφάνισή της.

«Ένιωθα ότι έπρεπε να ξυπνήσω και να καλύψω όλη αυτή την ακμή πριν πάω στη δουλειά, κάτι που απαιτεί πολλή προσπάθεια. Σε βαραίνει. Ξέρω πόσο εξουθενωτικό μπορεί να είναι» είπε στην εκπομπή CBS Sunday Morning.

Μπράντα «σεξοβόμβα»

Η Γιόχανσον πρόσθεσε ότι ήταν «δύσκολο» να είσαι μια νεαρή γυναίκα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, γιατί ήταν μια «πραγματικά σκληρή εποχή».

Η ηθοποιός έχει παίξει συχνά πιο σέξι ρόλους και μίλησε για το γεγονός ότι της έδιναν τον ρόλο της ερωμένης ή της άλλης γυναίκας.

«Το να είσαι μια εικοσάχρονη γυναίκα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο επίκεντρο της δημοσιότητας ήταν μια πραγματικά σκληρή εποχή. Νομίζω ότι οι γυναίκες απλώς διαλύονταν για τον τρόπο που φαίνονταν, με έναν τρόπο που ήταν κοινωνικά αποδεκτός εκείνη την εποχή. Ήταν ζόρικο.

Δινόταν μεγάλη έμφαση στο πώς φαίνονταν οι γυναίκες. Αυτό που προσφερόταν εκείνη την εποχή για γυναίκες της ηλικίας μου, όσον αφορά τους ρόλους ή τις ευκαιρίες, ήταν πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι είναι τώρα.

Θα σε έβαζαν πραγματικά σε ένα κουτάκι και θα σου πρόσφεραν τα ίδια. Την τρίτη γυναίκα, ή την παράνομη σχέση, η σεξοβόμβα. Αυτό ήταν το αρχέτυπο που κυριαρχούσε όταν ήμουν σε εκείνη την ηλικία», εξήγησε η ίδια.

Eφηβεία στο πλατό

Η Σκάρλετ εξήγησε ότι είχε πάντα άγχος για την εικόνα της από τότε που ήταν μια δεκατριάχρονη ηθοποιός στα γυρίσματα του δράματος «Ο Γητευτής των Αλόγων» το 1998.

«Παλεύω με δερματολογικά προβλήματα από τότε που ήμουν δώδεκα. Και στο σετ του Γητευτή των Αλόγων θυμάμαι τον μακιγιέρ να λέει: Ω, έχεις τον Βεζούβιο στο μέτωπό σου. Όταν είσαι έφηβη, νιώθεις τόσο αμήχανα, και έχεις έναν μακιγιέρ που σου το επισημαίνει, ενώ δουλεύεις στο πλατό και όλοι προσπαθούν να ρυθμίσουν το φωτισμό γύρω από αυτό. Είναι απλά απαίσιο» είπε.

Η εμπειρία της την οδήγησε στη δημιουργία της δικής της εταιρείας περιποίησης δέρματος η οποία ειδικεύεται σε προϊόντα για ευαίσθητο δέρμα.

Μήνυμα για την επόμενη γενιά

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η ηθοποιός αποκάλυψε τη συμβουλή που δίνει πλέον στην κόρη της, Ρόουζ, η οποία θα γίνει δώδεκα ετών αργότερα φέτος. Η προσέγγισή της είναι πλέον πολύ πιο ήπια και επικεντρωμένη στην εσωτερική ηρεμία και την αυτοφροντίδα.

«Πάντα της λέω: να είσαι ευγενική με τον εαυτό σου, να είσαι ευγενική με το δέρμα σου», κατέληξε η Γιόχανσον, θέλοντας να προστατεύσει τη νέα γενιά από τη σκληρή κριτική και τις ανασφάλειες που σημάδεψαν τη δική της πορεία προς την κορυφή.

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Σουδάν: Για μια «εγκαταλελειμμένη κρίση» κάνει λόγο ο ΟΗΕ – «Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;»
«Βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν φαύλο κύκλο. Επανάληψη σεξουαλικής βίας, επανάληψη των εκτοπισμών, επανάληψη των θανάτων», τονίζει η υπεύθυνη του ΟΗΕ για το Σουδάν.

Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
Athens responds firmly to remarks by Turkey's foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

