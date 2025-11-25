Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Ήταν Δεκέμβριος του 1973, όταν μια ταινία έκανε την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες και τα ουρλιαχτά των θεατών ακούστηκαν σε κάθε γωνία του πλανήτη. Ο Εξορκιστής του Γουίλιαμ Φρίντκιν δεν ήταν ένα ακόμα θρίλερ αλλά ο απόλυτος ψυχολογικός τρόμος.

Το φιλμ, παρά τις ανατριχίλες που προκάλεσε, ήταν μια από τις επιτυχίες της χρονιάς. Και όχι μόνο για τα 441 εκατ. δολάρια που μάζεψε στο box office, ούτε για τις δέκα υποψηφιότητες για Όσκαρ που απέσπασε: 32 χρόνια μετά συνεχίζει να προκαλεί κραυγές.

Ωστόσο, οι ταινίες του Εξορκιστή που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες. Κάποιες μάλιστα μπορούν να θεωρηθούν κακές. Για αυτό και η Universal αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να δώσει μια νέα πνοή στο franchise.

Για να το πετύχει αυτό έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην Σκάρλετ Γιόχανσον, που στα 41 της χρόνια θεωρείται ένας βετεράνος της 7ης Τέχνης, αλλά και ένας χαμαιλέων καθώς έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει όλους τους ρόλους.

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα κάτσει ο Μάικ Φλάναγκαν, ο οποίος έχει αναλάβει τόσο το σενάριο όσο και την παραγωγή του νέου Εξορκιστή. Όπως έγινε γνωστό, το φιλμ δεν θα αποτελεί συνέχεια του μέτριου The Exorcist: Believer από το 2023 και θα διαδραματίζεται στην ίδια περίοδο με την ταινία του 1973.

«Η Σκάρλετ είναι μια λαμπρή ηθοποιός. Οι καθηλωτικές ερμηνείες της είναι πάντα αληθινές και ρεαλιστικές, τόσο σε ταινίες συγκεκριμένου είδους όσο και σε καλοκαιρινές υπερπαραγωγές» δήλωσε ο Μάικ Φλάναγκαν και συμπλήρωσε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος που θα συμμετάσχει σε αυτή την ταινία του Εξορκιστή».