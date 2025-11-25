magazin
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25 Νοεμβρίου 2025 | 12:00

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Ήταν Δεκέμβριος του 1973, όταν μια ταινία έκανε την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες και τα ουρλιαχτά των θεατών ακούστηκαν σε κάθε γωνία του πλανήτη. Ο Εξορκιστής του Γουίλιαμ Φρίντκιν δεν ήταν ένα ακόμα θρίλερ αλλά ο απόλυτος ψυχολογικός τρόμος.

Το φιλμ, παρά τις ανατριχίλες που προκάλεσε, ήταν μια από τις επιτυχίες της χρονιάς. Και όχι μόνο για τα 441 εκατ. δολάρια που μάζεψε στο box office, ούτε για τις δέκα υποψηφιότητες για Όσκαρ που απέσπασε: 32 χρόνια μετά συνεχίζει να προκαλεί κραυγές.

Σκηνή από τον Εξορκιστή του 1973. REUTERS / Warner Bros/Handout

Ωστόσο, οι ταινίες του Εξορκιστή που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες. Κάποιες μάλιστα μπορούν να θεωρηθούν κακές. Για αυτό και η Universal αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να δώσει μια νέα πνοή στο franchise.

Για να το πετύχει αυτό έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην Σκάρλετ Γιόχανσον, που στα 41 της χρόνια θεωρείται ένας βετεράνος της 7ης Τέχνης, αλλά και ένας χαμαιλέων καθώς έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει όλους τους ρόλους.

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα κάτσει ο Μάικ Φλάναγκαν, ο οποίος έχει αναλάβει τόσο το σενάριο όσο και την παραγωγή του νέου Εξορκιστή. Όπως έγινε γνωστό, το φιλμ δεν θα αποτελεί συνέχεια του μέτριου The Exorcist: Believer από το 2023 και θα διαδραματίζεται στην ίδια περίοδο με την ταινία του 1973.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

«Η Σκάρλετ είναι μια λαμπρή ηθοποιός. Οι καθηλωτικές ερμηνείες της είναι πάντα αληθινές και ρεαλιστικές, τόσο σε ταινίες συγκεκριμένου είδους όσο και σε καλοκαιρινές υπερπαραγωγές» δήλωσε ο  Μάικ Φλάναγκαν και συμπλήρωσε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος που θα συμμετάσχει σε αυτή την ταινία του Εξορκιστή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

Morgan Stanley: Φθηνή ακόμη η Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Αντίο 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»
Αθάνατος 25.11.25

Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, το απόλυτο 10αρι της στρογγυλής θεάς ετοιμάζεται να γίνει animation, θυμίζοντας στους παλιούς και μαθαίνοντας στους νέους την πορεία της πολυτάραχης ζωής του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;
1993 24.11.25

«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;

H Jihan K, κόρη του Λίβυου δικηγόρου Mansour Rashid El-Kikhia, υπογράφει το νέο ντοκιμαντέρ «Ο πατέρας μου και ο Καντάφι», το οποίο κάνει βουτιά στα πολιτικά άδυτα της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια αστεία πλευρά
Η σύζυγος & η ερωμένη 24.11.25

«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» - Κι όμως, ο Αντόν Τσέχωφ είχε μια αστεία πλευρά

«Με ανόητα αστεία και πειραματικά λογοπαίγνια, οι πρώτες ολοκληρωμένες μεταφράσεις των λιγότερο γνωστών ιστοριών του παρουσιάζουν τον Αντόν Τσέχωφ υπό ένα νέο πρίσμα» γράφει η Viv Groskop στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 
Imagine 23.11.25

Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ μίλησε για το άτιτλο ακόμη ντοκιμαντέρ που θέλει να αναδείξει την «πιο επίκαιρη από ποτέ» τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;
Αναβολή στην αναβολή 23.11.25

Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;

Τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία της ταινίας των Κέντρικ Λαμάρ, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, ο προγραμματισμός αλλάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή
Culture Live 23.11.25

Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή

Η παράσταση της «Κάρμεν» στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης διακόπηκε για περίπου 15 λεπτά όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στη σκηνή, στρεφόμενοι κατά του Ντέιβιντ Χ. Κοχ και κάνοντας αναφορές στο Project 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς
«Είμαι άνδρας!» 25.11.25

Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς

Οι MAGA Αμερικανοί βρίσκονται σε κρίση λόγω ενός ροζ πουλόβερ για άνδρες σε στυλ preppy του οίκου μόδας J Crew. Ποιο είναι το πρόβλημά τους για να έχουμε καλό ρώτημα;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ
Εντολές άνωθεν 25.11.25

Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ

Τη στιγμή που η υποστήριξη στον βάρβαρο θεσμό στις ΗΠΑ να οδηγούνται οι κατάδικοι στον θάνατο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχής, όλο και περισσότερα κελιά των φυλακών «αδειάζουν».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Θα παραδώσει σορό ομήρου – Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα
Νέα εξέλιξη 25.11.25

Η Χαμάς θα παραδώσει σορό ομήρου - Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα

Τη Δευτέρα η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει σορό ομήρου σε έδαφος της Γάζας που ελέγχεται από το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
Τεχνητή νοημοσύνη 25.11.25

Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός “Γίνε Άνθρωπος” δίνει μέσω AI φωνή στις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Σύνταξη
Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του

Η Le Monde, αναφέρεται στην κυκλοφορία του βιβλίου του Α. Τσίπρα, «του αριστερού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας» - Σημειώνει ότι ο Τσίπρας «έρχεται πρώτος στις προσωπικότητες που κρίνονται ικανές να ανασυγκροτήσουν τον χώρο της κεντροαριστεράς»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης
Υποκλοπές 25.11.25

Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης

Την κλήση του Τρίμπαλη (Krikel) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να δώσει εξηγήσεις για τις υποκλοπές ζητά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό
Champions League 25.11.25

Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του ματς της Τετάρτης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αφού μετά τον Τιμπό Κουρτουά φαίνεται πως χάνει και τον Ντιν Χάουσεν.

Σύνταξη
Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)
NBA 25.11.25

Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)

Ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή την εποχή, Νίκολα Γιόκιτς, άφησε και πάλι τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό, πετυχαίνοντας ένα απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου στο Νάγκετς - Γκρίζλις.

Σύνταξη
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Αντίο 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει», λέει το Κρεμλίνο – Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ
Δείτε χάρτη 25.11.25

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει»», λέει το Κρεμλίνο - Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ

Τι στάση θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι - Η Ρωσία δεν συμφωνεί με το σχέδιο που προτείνουν, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Και πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Κόκκινη προειδοποίηση 25.11.25

Έρχονται πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πότε αναμένεται η κορύφωση.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο