Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Το μακρινό 1998, η εντεκάχρονη τότε Σκάρλετ Γιόχανσον συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ για την γουέστερν ταινία «Ο γητευτής των αλόγων».

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, με τον Ρέντφορντ να υπογράφει την ταινία (και) ως σκηνοθέτης, η κοινή εμπειρία επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία ετοιμάζεται να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη νέα της ταινία «Eleanor the Great» ,εξήγησε στον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ ότι η ιδέα να καταπιαστεί με αυτό το κομμάτι της ήρθε για πρώτη φορά ενώ δούλευε μαζί με τον Ρέντφορντ.

«[Άρχισα να το σκέφτομαι] όταν δούλευα με τον Μπομπ», θυμήθηκε. «Τον έβλεπα στο πλατό. Μιλούσαμε σε προσωπικό επίπεδο και [αμέσως[ μετά συντόνιζε μια σκηνή. [Από το μυαλό μου περνούσε τότε η εξής σκέψη: ‘Αυτή η δουλειά φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά κάποια μέρα’. Και μετά πέρασα πολλά χρόνια λέγοντας: ‘Γιατί κάποιος να θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά; Βασικά απλά απαντάς σε ερωτήσεις’», πρόσθεσε.

«Ο χαρακτήρας του θεραπεύει τον δικό μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σκάρλετ Γιόχανσον στάθηκε στο ήθος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στον οποίο αναφέρθηκε με το παρατσούκλι «Μπούι».

«Ήταν ένας τόσο ζεστός, ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος, υπέροχος άνθρωπος, και μου αφιέρωνε πολύ χρόνο κάθε μέρα», είπε, προσθέτοντας ότι το να τον έχει ως σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή στην ταινία ήταν «εξαιρετικό».

«Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση στην ταινία, ο χαρακτήρας του θεραπεύει τον δικό μου. Και αυτός, στην πραγματική ζωή, είχε αυτό το είδος προσωπικότητας. Ήταν τόσο ήρεμος, ευγενικός και υπομονετικός. Μου εξηγούσε κάθε σκηνή που θα γυρίζαμε, μου εξηγούσε [όλα] όσα είχε περάσει ο χαρακτήρας μου μέχρι εκείνη τη στιγμή».

«Ήταν μια μεταμορφωτική εμπειρία για μένα. Κατάλαβα απόλυτα ότι αυτή η δουλειά είναι στην πραγματικότητα μια τέχνη και κάτι στο οποίο γίνεσαι καλύτερος όσο περισσότερο αφιερώνεσαι σε αυτό. Όλα αυτά χάρη στον Μπομπ. Τον κύριο Ρέντφορντ, γνωστό και ως Μπούι. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος», πρόσθεσε η Γιόχανσον.

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το περιοδικό Ρeople μετά το θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Σκάρλετ Γιόχανσον θυμήθηκε πόσο καλοσυνάτος ήταν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

«Ο Μπομπ δημιούργησε ένα ήρεμο περιβάλλον στο πλατό, ένα μέρος όπου οι ηθοποιοί μπορούσαν να ανακαλύψουν κάτι καινούργιο. Σε ευχαριστώ για την πίστη σου σε μένα, για την ευγένειά σου και την καθοδήγησή σου. Εμπνέεις τόσους πολλούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου και εμού, να εμβαθύνουν, να παραμένουν παρόντες, να ξεπερνούν τα δημιουργικά όρια και να εξερευνούν περαιτέρω, και γι’ αυτό είμαστε για πάντα ευγνώμονες», ανέφερε.

*Με πληροφορίες από: People