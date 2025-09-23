magazin
22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Το μακρινό 1998, η εντεκάχρονη τότε Σκάρλετ Γιόχανσον συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ για την γουέστερν ταινία «Ο γητευτής των αλόγων».

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, με τον Ρέντφορντ να υπογράφει την ταινία (και) ως σκηνοθέτης, η κοινή εμπειρία επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία ετοιμάζεται να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη νέα της ταινία «Eleanor the Great» ,εξήγησε στον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ ότι η ιδέα να καταπιαστεί με αυτό το κομμάτι της ήρθε για πρώτη φορά ενώ δούλευε μαζί με τον Ρέντφορντ.

«[Άρχισα να το σκέφτομαι] όταν δούλευα με τον Μπομπ», θυμήθηκε. «Τον έβλεπα στο πλατό. Μιλούσαμε σε προσωπικό επίπεδο και [αμέσως[ μετά συντόνιζε μια σκηνή. [Από το μυαλό μου περνούσε τότε η εξής σκέψη: ‘Αυτή η δουλειά φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά κάποια μέρα’. Και μετά πέρασα πολλά χρόνια λέγοντας: ‘Γιατί κάποιος να θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά; Βασικά απλά απαντάς σε ερωτήσεις’», πρόσθεσε.

YouTube thumbnail

«Ο χαρακτήρας του θεραπεύει τον δικό μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σκάρλετ Γιόχανσον στάθηκε στο ήθος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στον οποίο αναφέρθηκε με το παρατσούκλι «Μπούι».

«Ήταν ένας τόσο ζεστός, ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος, υπέροχος άνθρωπος, και μου αφιέρωνε πολύ χρόνο κάθε μέρα», είπε, προσθέτοντας ότι το να τον έχει ως σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή στην ταινία ήταν «εξαιρετικό».

«Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση στην ταινία, ο χαρακτήρας του θεραπεύει τον δικό μου. Και αυτός, στην πραγματική ζωή, είχε αυτό το είδος προσωπικότητας. Ήταν τόσο ήρεμος, ευγενικός και υπομονετικός. Μου εξηγούσε κάθε σκηνή που θα γυρίζαμε, μου εξηγούσε [όλα] όσα είχε περάσει ο χαρακτήρας μου μέχρι εκείνη τη στιγμή».

«Ήταν μια μεταμορφωτική εμπειρία για μένα. Κατάλαβα απόλυτα ότι αυτή η δουλειά είναι στην πραγματικότητα μια τέχνη και κάτι στο οποίο γίνεσαι καλύτερος όσο περισσότερο αφιερώνεσαι σε αυτό. Όλα αυτά χάρη στον Μπομπ. Τον κύριο Ρέντφορντ, γνωστό και ως Μπούι. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος», πρόσθεσε η Γιόχανσον.

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το περιοδικό Ρeople μετά το θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Σκάρλετ Γιόχανσον θυμήθηκε πόσο καλοσυνάτος ήταν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

«Ο Μπομπ δημιούργησε ένα ήρεμο περιβάλλον στο πλατό, ένα μέρος όπου οι ηθοποιοί μπορούσαν να ανακαλύψουν κάτι καινούργιο. Σε ευχαριστώ για την πίστη σου σε μένα, για την ευγένειά σου και την καθοδήγησή σου. Εμπνέεις τόσους πολλούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου και εμού, να εμβαθύνουν, να παραμένουν παρόντες, να ξεπερνούν τα δημιουργικά όρια και να εξερευνούν περαιτέρω, και γι’ αυτό είμαστε για πάντα ευγνώμονες», ανέφερε.

*Με πληροφορίες από: People

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»
Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»

Η Έμα Γουάτσον απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ» που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» – Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε
«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» - Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε

Κάποτε ο Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν τόσο μαστουρωμένος που έχασε το ίδιο του το πάρτι γενεθλίων, αλλά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει ανταλλάξει το χόρτο με την ποίηση. Αποκαλύπτει στον Guardian το τραύμα και τον θρίαμβο που του έμαθε γιατί είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός άνθρωπος από το να είσαι καλό παιδί.

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Οι ισχυροί σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που καταδικάζει την απόφαση της Disney να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η επιστολή είναι και η απάντηση τους στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν
Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν

«Είναι σχεδόν αδύνατο να ενδιαφερθείς για τον Τζουντ Λο και τον Τζέισον Μπέιτμαν σε αυτή την τηλεοπτική μιζέρια του Black Rabbit» γράφει η Lucy Mangan στον Guardian.

H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ
H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ

«Το όπλο ήταν στραμμένο επάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Κερκ ως μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της
Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της

Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της

Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla
Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα - Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla

Πλώρη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας έχει βάλει το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.

Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Προσπάθεια να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή
«Παράθυρο» συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή και το παρασκήνιο

Διπλωματικές προσπάθειες να βρεθεί «παράθυρο» προκειμένου να γίνει τελικά το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Πώς φτάσαμε στην αιφνιδιαστική αναβολή. Το πρόγραμμα των δύο ανδρών στη μεγαλούπολη των ΗΠΑ και τα σχόλια στον τουρκικό Τύπο.

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ
Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, καθώς εκατοντάδες κομμάτια από την προσωπική της συλλογή διατίθενται προς πώληση, προκαλώντας φρενίτιδα στους φανατικούς της μόδας που σπεύδουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της

Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]

Η νορβηγική αστυνομία αναφέρει ότι μια χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο. Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη.

Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη
Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ

Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»
Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»

Στην τοποθέτησή της στα Ηνωμένα Έθνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «υπό όρους».

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει
Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει

Ο Γκριμάλντο παραδέχθηκε ότι το καλοκαίρι σκέφτηκε να φύγει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως παρέμεινε επειδή «τουλάχιστον ένας χρόνος εδώ θα μου κάνει καλό, οπότε θα απολαύσω αυτή τη σεζόν»

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια

«Αισθάνομαι πραγματικά λατρεία για μερικούς από αυτούς. Και πραγματικά μπερδεμένη για κάποιους άλλους» ανέφερε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη συνέντευξη της στην Vogue.

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ

O επίδοξος δολοφόνος του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάστηκε σε όλες τις κατηγορίες για αυτό που το δικαστήριο έκρινε ως «απόπειρα δολοφονίας»

Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»
Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστήριξε κλαίγοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στον θάνατο του Παναγιωτάκη και παράλληλα παρουσίασε μια νέα εκδοχή της πολύκροτης υπόθεσης

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

