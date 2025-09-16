Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»

Ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφει τη νέα καμπάνια του οίκου Prada κάνοντας αυτό που ξέρει καλά, να συνδυάζει τη μαγεία με το σουρεαλισμό και την εμπορικότητα με τη λυρικότητα.

Με πρωταγωνίστρια την πιο εμπορική ηθοποιό του Χόλιγουντ σήμερα, τη Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Έλληνας σκηνοθέτης συνεργάζεται με τον ιταλικό οίκο μόδας Prada σε νέο φιλμ μικρού μήκους που φέρει την αναγνωρίσιμη σκηνοθετική ματιά του.

Η ταινία μικρού μήκους Ritual Identities είναι και η τελευταία καμπάνια του οίκου για την τσάντα, Galleria.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία είναι και το το πρόσωπο της Galleria για τρίτη σεζόν, υποδύεται τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες, ως κλώνοι της.

Ο πρώτος είναι ένας γκουρού, ή μάγισσα, που συμβουλεύει για την ολοκλήρωση ενός μυστηριώδους τελετουργικού, με υλικά που περιλαμβάνουν «πρωινή αύρα – όχι μετά τις 12 το μεσημέρι, ούτε πριν τις 5 το πρωί, νερό βροχής που στάζει από μια μη ανθισμένη κερασιά, τη στάχτη μιας παρτιτούρας – μπορεί να είναι οποιοδήποτε τραγούδι που μιλάει για την αγάπη ή τον πόνο, ένα κομμάτι πορσελάνης από ένα σπάνιο, αρχαίο κινέζικο βάζο» και «τρεις σταγόνες αίματος που έχουν συλλεχθεί τη νύχτα».

Η Γιόχανσον ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για να συλλέξει αυτά τα αντικείμενα σε μια τσάντα Galleria κουνώντας ένα δέντρο, κρατώντας την τσάντα της στον άνεμο και σπάζοντας «κατά λάθος» ένα βάζο σε ένα κατάστημα με αντίκες, προτού βάλει ένα θραύσμα στην τσέπη της. Τέλος, αφού το περιεχόμενο της τσάντας τοποθετείται σε μια μυστηριώδη μαύρη σφαίρα, γεννιέται μια τρίτη Γιόχανσον.

«Πραγματικά ιδιοφυής»

Όπως δήλωσε η Γιόχανσον στο WWD, «η ιδέα για αυτή την καμπάνια της Πράντα είναι ένα παιχνίδι με την ταυτότητα, τις ταυτότητες που ζουν μέσα σε όλους μας, τις διαφορετικές μάσκες που φοράμε, τους διαφορετικούς χαρακτήρες που παίζουμε, τους διαφορετικούς ανθρώπους που είμαστε με άλλους ανθρώπους, σε διαφορετικές σχέσεις. Αυτή η ταινία έχει λιγότερη σχέση με την ανάληψη ενός χαρακτήρα και περισσότερη με την έκφραση διαφορετικών εκδοχών του εαυτού μου».

«Η νέα καμπάνια πραγματικά προέρχεται από τη μοναδική ευφυΐα του Γιώργου και από τη μαγεία που δημιουργείται μεταξύ μας ως καλλιτέχνες» πρόσθεσε.

«Ταινίες μικρού μήκους όπως αυτή είναι παιχνιδιάρικες συνεργασίες ανάμεσα σε σκηνοθέτες και ηθοποιούς – μας δίνουν την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί με έναν διαφορετικό τρόπο. Μπορείς να βυθιστείς στο μυαλό κάποιου, στον τρόπο δουλειάς του, να εξερευνήσεις τον κόσμο του».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Λάνθιμος συνεργάζεται με τον οίκο Prada (και η πρώτη φορά που δουλεύει με τη Γιόχανσον), αλλά το brand δεν είναι ξένο στη συνεργασία με τους μεγαλύτερους κινηματογραφιστές του 21ου αιώνα.

Η περσινή καμπάνια της Galleria, στην οποία πρωταγωνιστούσε επίσης η Γιόχανσον, είχε σκηνοθετηθεί από τον Τζόναθαν Γκλέιζερ, τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, ενώ η πρώτη καμπάνια για την τσάντα, που κυκλοφόρησε το 2021 με πρωταγωνίστρια την Χάντερ Σάφερ, είχε σκηνοθετηθεί από τον Ξαβιέ Ντολάν.

Ο Λάνθιμος έχει λάβει πολλαπλές υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ταινίες του, όπως το The Favourite και το Poor Things (για τις οποίες η Ολίβια Κόλμαν και η Έμα Στόουν κέρδισαν το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, αντίστοιχα).

Στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Λάνθιμος σύστησε στο κοινό την τελευταία του συνεργασία με την Έμα Στόουν, Bugonia.