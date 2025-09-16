magazin
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»
16 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:30

Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει μια διαφήμιση για μια τσάντα, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφει τη νέα καμπάνια του οίκου Prada κάνοντας αυτό που ξέρει καλά, να συνδυάζει τη μαγεία με το σουρεαλισμό και την εμπορικότητα με τη λυρικότητα.

Με πρωταγωνίστρια την πιο εμπορική ηθοποιό του Χόλιγουντ σήμερα, τη Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Έλληνας σκηνοθέτης συνεργάζεται με τον ιταλικό οίκο μόδας Prada σε νέο φιλμ μικρού μήκους που φέρει την αναγνωρίσιμη σκηνοθετική ματιά του.

Η ταινία μικρού μήκους Ritual Identities είναι και η τελευταία καμπάνια του οίκου για την τσάντα, Galleria.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία είναι και το το πρόσωπο της Galleria για τρίτη σεζόν, υποδύεται τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες, ως κλώνοι της.

Ο πρώτος είναι ένας γκουρού, ή μάγισσα, που συμβουλεύει για την ολοκλήρωση ενός μυστηριώδους τελετουργικού, με υλικά που περιλαμβάνουν «πρωινή αύρα – όχι μετά τις 12 το μεσημέρι, ούτε πριν τις 5 το πρωί, νερό βροχής που στάζει από μια μη ανθισμένη κερασιά, τη στάχτη μιας παρτιτούρας – μπορεί να είναι οποιοδήποτε τραγούδι που μιλάει για την αγάπη ή τον πόνο, ένα κομμάτι πορσελάνης από ένα σπάνιο, αρχαίο κινέζικο βάζο» και «τρεις σταγόνες αίματος που έχουν συλλεχθεί τη νύχτα».

Η Γιόχανσον ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για να συλλέξει αυτά τα αντικείμενα σε μια τσάντα Galleria κουνώντας ένα δέντρο, κρατώντας την τσάντα της στον άνεμο και σπάζοντας «κατά λάθος» ένα βάζο σε ένα κατάστημα με αντίκες, προτού βάλει ένα θραύσμα στην τσέπη της.  Τέλος, αφού το περιεχόμενο της τσάντας τοποθετείται σε μια μυστηριώδη μαύρη σφαίρα, γεννιέται μια τρίτη Γιόχανσον.

YouTube thumbnail

«Πραγματικά ιδιοφυής»

Όπως δήλωσε η Γιόχανσον στο WWD, «η ιδέα για αυτή την καμπάνια της Πράντα είναι ένα παιχνίδι με την ταυτότητα, τις ταυτότητες που ζουν μέσα σε όλους μας, τις διαφορετικές μάσκες που φοράμε, τους διαφορετικούς χαρακτήρες που παίζουμε, τους διαφορετικούς ανθρώπους που είμαστε με άλλους ανθρώπους, σε διαφορετικές σχέσεις. Αυτή η ταινία έχει λιγότερη σχέση με την ανάληψη ενός χαρακτήρα και περισσότερη με την έκφραση διαφορετικών εκδοχών του εαυτού μου».

«Η νέα καμπάνια πραγματικά προέρχεται από τη μοναδική ευφυΐα του Γιώργου και από τη μαγεία που δημιουργείται μεταξύ μας ως καλλιτέχνες» πρόσθεσε.

«Ταινίες μικρού μήκους όπως αυτή είναι παιχνιδιάρικες συνεργασίες ανάμεσα σε σκηνοθέτες και ηθοποιούς – μας δίνουν την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί με έναν διαφορετικό τρόπο. Μπορείς να βυθιστείς στο μυαλό κάποιου, στον τρόπο δουλειάς του, να εξερευνήσεις τον κόσμο του».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Λάνθιμος συνεργάζεται με τον οίκο Prada (και η πρώτη φορά που δουλεύει με τη Γιόχανσον), αλλά το brand δεν είναι ξένο στη συνεργασία με τους μεγαλύτερους κινηματογραφιστές του 21ου αιώνα.

Η περσινή καμπάνια της Galleria, στην οποία πρωταγωνιστούσε επίσης η Γιόχανσον, είχε σκηνοθετηθεί από τον Τζόναθαν Γκλέιζερ, τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, ενώ η πρώτη καμπάνια για την τσάντα, που κυκλοφόρησε το 2021 με πρωταγωνίστρια την Χάντερ Σάφερ, είχε σκηνοθετηθεί από τον Ξαβιέ Ντολάν.

Ο Λάνθιμος έχει λάβει πολλαπλές υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ταινίες του, όπως το The Favourite και το Poor Things (για τις οποίες η Ολίβια Κόλμαν και η Έμα Στόουν κέρδισαν το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, αντίστοιχα).

Στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Λάνθιμος σύστησε στο κοινό την τελευταία του συνεργασία με την Έμα Στόουν, Bugonia.

World
Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

inWellness
inTown
Stream magazin
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
16.09.25

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
16.09.25

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ στο Netflix. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
16.09.25

Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να καλεί με ανακοίνωσή της τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που έκαναν και οι παίκτες της ομάδας.

Σύνταξη
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
16.09.25

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
16.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ντόρτμουντ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)
16.09.25

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)

Χωρίς να εντωπωσιάσει με την απόδοσή της, η Άρσεναλ έκανε τη... δουλειά της στο Σαν Μαμές και με γκολ των Μαρτινέλι και Τροσάρ νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα του Αρτέτα υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
16.09.25

Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ
16.09.25

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Καραμπάγκ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ
16.09.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ

Ο Αργύρης Λιατσικούρας βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Πάφο για το Youth League (17/9, 13:30).

Σύνταξη
Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
16.09.25

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
16.09.25

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή
16.09.25 Upd: 22:05

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον εισαγγελέα να ανακοινώνει ότι θα ζητηθεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
16.09.25

«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα

«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Δοκιμάζεται η Κρήτη – «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη – Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά
16.09.25

Δοκιμάζεται η Κρήτη - «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη - Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά

«Κενό γράμμα» ο νόμος Πλεύρη. Δεν μειώθηκαν οι ροές από τη βόρεια Αφρική. Εικόνες ντροπής στην Κρήτη. Ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ το μεταναστευτικό. Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο
16.09.25

Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο

Και …επίσημα ρίψεις αντικειμένων από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΔΕΑΒ ή θα ανακοινώσει ποινή την Τετάρτη (17/9) ή θα τον καλέσει σε ακρόαση και θα ακολουθήσει τιμωρία

Βάιος Μπαλάφας
Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
16.09.25

Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη
Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»
16.09.25

Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή της, εξέδωσε μια μέρα πριν την πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στην Πάφο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
16.09.25

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

