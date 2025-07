«Beth’s Farm»: Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος, η Έμα Στόουν και ο Τζέρσκιν Φέντριξ παίζουν με τα όρια του μεταφυσικού

Ο Τζέρσκιν Φέντριξ, ο μουσικός-καλλιτέχνης που αναδείχθηκε από την indie σκηνή του Λονδίνου και απέκτησε διεθνή φήμη χάρη στη συνεργασία του με τον Γιώργο Λάνθιμο, ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τον σκηνοθέτη και την Έμα Στόουν για ένα νέο βίντεο.

Έχοντας συνθέσει τη μουσική για τις ταινίες Poor Things, Kinds of Kindness και την επερχόμενη ταινία του Λάνθιμου Bugonia, ο Φέντριξ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ, Once Upon a Time… in Shropshire, στις 10 Οκτωβρίου, μέσω της Untitled (Recs). Από αυτό προέρχεται το «Beth’s Farm», με το παρακάτω βίντεο διάρκειας έξι λεπτών.

Στο βίντεο, ο Φέντριξ υποδύεται έναν αγρότη που ανακαλύπτει περίεργα γεγονότα γύρω από το κτήμα του και, μαζί με την Στόουν, θέτει σε κίνηση ακόμα πιο περίεργα γεγονότα για να τα επιλύσει – με μια «λεπτή» αίσθηση του χιούμορ μέσα από το υπερφυσικό.

Ο αγρότης φαίνεται να ξυπνά μια μέρα στο αγρόκτημά του και να παρατηρεί ένα παράδοξο φαινόμενο: σωρούς από κόπρανα να λικνίζονται στο ρυθμό της φύσης. Έτσι, με σκοπό την άμυνά του, με ένα πυροβόλο όπλο, πετά μια φωτοβολίδα. Αυτή με τη σειρά της πέφτει πάνω σε ένα δέντρο και… εγένετο Έμα Στόουν.

Μαζί, φέρεται να προχωρούν σε ένα τελετουργικό «διάσωσης» του κτήματος. Έτσι, μαζεύουν όλα τα υπάρχοντα του αγροτόσπιτου σε μια στιγμή ταύτισης – γίνονται άλλωστε ένα ίδιο και άλλο σώμα στην ίδια πολυθρόνα λίγο πριν συναντηθούν. Οι δυο τους μαζεύουν τα αντικείμενα στον κήπο και τα τους βάζουν φωτιά χορεύοντας σε κάτι που μοιάζει με παγανιστική γιορτή. Τα έπιπλα και μέρη του σώματός τους, όπως νύχια ή τρίχες, γίνονται ο αποδιοπομπαίος τράγος της αποστολής διάσωσης του κτήματος.

Όταν η καύση έρχεται στο τέλος της, τότε οι στάχτες τοποθετούνται πάνω στην κοπριά από τους Στόουν και Φέντριξ για τη λύση του προβλήματος. Ο Φέντριξ επιστρέφει στην ρουτίνα του και στο τέλος της ημέρας πλαγιάζει στο κρεβάτι για να κοιμηθεί.

Τότε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταμορφώνεται κι αυτός σε ένα πλάνο σαν βγαλμένο από το Naked Lunch (1991) σε μια τεράστια κοπριά πάνω στο κρεβάτι, ενώ τα μάτια των αλόγων, των «δημιουργών» γυαλίζουν σε γκρο πλαν γεμάτα πλήρωση.

Ο κύκλος της ζωής φαντάζει πλέον πλήρης.

Σε μια δήλωση, σύμφωνα με το Pitchfork, ο Γιώργος Λάνθιμος είπε: «Ήταν υπέροχο να συνεργαστούμε ξανά με την Έμα και μερικούς ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό, για να συμβάλουμε με ένα μικρό κομμάτι κινηματογραφικής αφήγησης σε αυτό που θεωρώ ένα αξιόλογο δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του πολύ σημαντικού καλλιτεχνικού συνεργάτη και φίλου μας, Τζέρσκιν Φέντριξ».

Το «Beth’s Farm», που κυκλοφόρησε με την ανακοίνωση του άλμπουμ τον περασμένο μήνα, είναι το πρώτο κομμάτι του Once Upon a Time… in Shropshire. Το άλμπουμ ακολουθεί το ντεμπούτο του Φέντριξ το 2020, Winterreise. Το έχει περιγράψει ως «10 folk τραγούδια για τη ζωή και το θάνατο στην ύπαιθρο», και ο τίτλος του αναφέρεται στην πατρίδα του, την Αγγλία.

Η ταινία Bugonia θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον επόμενο μήνα. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έινταν Ντελμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν, θα βγει στις αίθουσες την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.