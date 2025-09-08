magazin
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
The Good Life 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:32

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο Μαρκ Ράφαλο, η Τίλντα Σουίντον και η Ολίβια Κόλμαν είναι μόνο μερικά από τα ηχηρά ονόματα που προστέθηκαν σε έναν κατάλογο που ξεπέρασε τις 1.200 υπογραφές.

Η μαζική διαμαρτυρία από τον κόσμο του θεάματος, που επιλέγει τον δρόμο του μποϊκοτάζ, δηλώνει ότι οι υπογράφοντες δε θα συνεργαστούν με ισραηλινά φεστιβάλ και οργανισμούς, απορρίπτοντας τη συνενοχή σε μια «αδυσώπητη φρίκη», όπως χαρακτηρίζεται στη διακήρυξη η κατάσταση στη Γάζα.

Πολυβραβευμένοι επαγγελματίες από τον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης καταγγέλουν το Ισραήλ και τις ισραηλινές εταιρείες με τη διακήρυξη στην οποία δεσμεύονται να αρνηθούν τη συνεργασία μαζί τους γιατί είναι «συνένοχες στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

«Δεσμευόμαστε να μην προβάλουμε ταινίες, να μη συμμετέχουμε ή να μη συνεργαστούμε με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα—συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής —που εμπλέκονται στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού»

Η λίστα των υπογραφόντων, μεταξύ των οποίων δημιουργοί βραβευμένοι με Όσκαρ, BAFTA, Emmy και Χρυσό Φοίνικα, περιλαμβάνει γνωστούς σκηνοθέτες όπως ο Λάνθιμος, Γιώργος Ζώης, Αγγελική Παπούλια, Άβα ΝτιΒερνέ, Άνταμ ΜακΚέι, Μπουτς Ράιλι, Έμμα Σέλιγκμαν, Τζόσουα Όπενχαϊμερ και Μάικ Λι.

Επιπλέον υπογράφεται από ηθοποιούς όπως οι Όλιβια Κόλμαν, Άγιο Εντεμπίρι, Μαρκ Ράφαλο, Χάνα Αϊνμπίντερ, Έιμι Λου Γουντ, Πάπα Έσιεντου, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ριζ Αχμέντ, Μελίσα Μπαρέρα, Σίνθια Νίξον, Τίλντα Σουίντον, Χαβιέ Μπαρντέμ και Τζος Ο’Κόνορ και άλλοι (εδώ όλοι όσοι συμμετέχουν στη διακήρυξη/δέσμευση).

Η διακήρυξη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από την οργάνωση Film Workers for Palestine [Εργαζόμενοι του Κινηματογράφου για την Παλαιστίνη], αναφέρει πως παραδείγματα συνενοχής είναι «ο εξωραϊσμός ή η δικαιολόγηση της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ, ή/και η συνεργασία με την κυβέρνηση που τα διαπράττει».

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που συνοδεύουν τη δέσμευση, αυτό περιλαμβάνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ιερουσαλήμ, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Χάιφα, το Docaviv και το TLVfest.

«Παρά το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται μέσα στο σύστημα απαρτχάιντ του Ισραήλ, και συνεπώς επωφελούνται από αυτό, η συντριπτική πλειονότητα των ισραηλινών εταιρειών παραγωγής και διανομής ταινιών, των πρακτόρων πωλήσεων, των κινηματογράφων και άλλων κινηματογραφικών οργανισμών δεν έχουν ποτέ επικυρώσει πλήρως τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε η οργάνωση.

«Σε αυτή την επείγουσα στιγμή κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τη συνενοχή σε αυτή την αδυσώπητη φρίκη», αναφέρεται στη διακήρυξη.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η μαζική αυτή διακήρυξη εμπνεύστηκε από την οργάνωση Filmmakers United Against Apartheid, που ιδρύθηκε από τους Τζόναθαν Ντέμι, Μάρτιν Σκορσέζε και άλλους 100 επιφανείς σκηνοθέτες το 1987, προκειμένου να απαιτήσουν από την κινηματογραφική βιομηχανία των ΗΠΑ να αρνηθεί τη διανομή ταινιών στο απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής.

«Αυτό που παρακολουθούμε στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια σοκάρει τη συνείδηση», δήλωσε η ηθοποιός του Hacks, Χάνα Αϊνμπίντερ.

«Σε αυτή την επείγουσα στιγμή κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην γίνουμε συνεργοί σε αυτήν την αδυσώπητη φρίκη»

«Ως Εβραία Αμερικανίδα πολίτης, της οποίας οι φόροι χρηματοδοτούν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σταματήσουμε τη γενοκτονία. Σε αυτή τη κομβική στιγμή, δεδομένης της αποτυχίας των ηγετών μας, οι καλλιτέχνες πρέπει να αναλάβουν δράση και να αρνηθούν τη συνενοχή».

Πέρυσι, μια παρόμοια δέσμευση υπογράφηκε από περισσότερους από 7.000 συγγραφείς και εργαζόμενους στον χώρο του βιβλίου, μεταξύ των οποίων η Σάλι Ρούνεϊ και ο Βιετ Ταν Νγκουγιέν, οι οποίοι μποϊκόταραν τους «συνένοχους» ισραηλινούς εκδοτικούς οίκους.

Περισσότεροι από 1.200 καλλιτέχνες από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης υπογράφουν τη δέσμευση να μη συνεργαστούν με ισραηλινές εταιρείες.

Το μποϊκοτάζ στοχεύει σε οργανισμούς που κρίνονται «συνένοχοι» στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ εναντίον των Παλαιστινίων.

Η διακήρυξη αναφέρεται στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τον «εύλογο κίνδυνο γενοκτονίας» στη Γάζα.

Aναλυτικά η διακήρυξη-δέσμευση

«Ως κινηματογραφιστές, ηθοποιοί και εργαζόμενοι της βιομηχανίας κινηματογράφου αναγνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου να διαμορφώνει τις αντιλήψεις.

Σε αυτή την επείγουσα στιγμή κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην γίνουμε συνεργοί σε αυτήν την αδυσώπητη φρίκη.

Το ανώτατο δικαστήριο του κόσμου, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έχει αποφανθεί ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος γενοκτονίας στη Γάζα και ότι η κατοχή και το απαρτχάιντ του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων είναι παράνομα.

Η υπεράσπιση και στήριξη της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους είναι ένα βαθύ ηθικό καθήκον που κανείς από εμάς δεν μπορεί να αγνοήσει. Πρέπει να μιλήσουμε τώρα για όσα έχουν προκληθεί στον παλαιστινιακό λαό.

Απαντάμε στην έκκληση των Παλαιστινίων κινηματογραφιστών, οι οποίοι ζήτησαν από τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να μη σιωπήσει, να μη δεχθεί τον ρατσισμό και να ‘κάνει ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό’ για να σταματήσει η συνέργεια στην καταπίεσή τους.

«Το ανώτατο δικαστήριο του κόσμου, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έχει αποφανθεί ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος γενοκτονίας στη Γάζα και ότι η κατοχή και το απαρτχάιντ του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων είναι παράνομα»

Εμπνευσμένοι από την πρωτοβουλία Filmmakers United Against Apartheid που αρνήθηκαν να προβάλουν τις ταινίες τους στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ, δεσμευόμαστε να μην προβάλουμε ταινίες, να μη συμμετέχουμε ή να μη συνεργαστούμε με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα—συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής —που εμπλέκονται στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού.

Παραδείγματα συνέργειας περιλαμβάνουν το ‘ξέπλυμα’ και τη δικαιολόγηση γενοκτονίας, και/ή τη συνεργασία με την κυβέρνηση που τα διαπράττει».

Το κάλεσμα είναι ανοιχτό για περισσότερες υπογραφές εδώ

