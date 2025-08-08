«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η Γάζα λιμοκτονεί. Οι Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον είναι μεταξύ των 200 και πλέον συγγραφέων που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή, ζητώντας ένα «άμεσο και πλήρες» μποϊκοτάζ στο Ισραήλ μέχρι να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς τροφής, νερού και βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας.

Την επιστολή υπέγραψαν επίσης οι Χανίφ Κουρέισι, Μπράιαν Ίνο, Ελίφ Σαφάκ, Τζορτζ Μονμπιό, Μπέντζαμιν Μάιερς, Τζεφ Ντάιερ και Σάρα Χολ.

Η πρωτοβουλία των συγγραφέων ζητά τη διακοπή «κάθε είδους εμπορίου, ανταλλαγής και επιχειρηματικής δραστηριότητας» με το Ισραήλ.

Η έκκληση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης αναφοράς για 197 θανάτους από ασιτία στη Γάζα και της προειδοποίησης της πρωτοβουλίας Integrated Food Security Phase Classification (IPC) ότι «το χειρότερο σενάριο λιμού εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας».

Στις αρχές Μαρτίου, το Ισραήλ επέβαλε αποκλεισμό στη Γάζα, εμποδίζοντας την είσοδο τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών.

Στα μέσα Μαΐου, μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι αποστολές θα ξαναρχίσουν.

Ωστόσο, τα αρχεία της Cogat, της ισραηλινής υπηρεσίας που ελέγχει τις αποστολές βοήθειας στη Γάζα, δείχνουν ότι η ποσότητα βοήθειας που έφτασε στην περιοχή τον Μάιο και τον Ιούνιο ήταν πολύ κάτω από τα επίπεδα επιβίωσης.

Οι συγγραφείς «καλούν όλους τους ανθρώπους, τα ιδρύματα, τις κυβερνήσεις και τα κράτη να τηρήσουν ένα άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ σε όλες τις μορφές εμπορίου, ανταλλαγής και επιχειρηματικής δραστηριότητας με το κράτος του Ισραήλ, μέχρις ότου ο λαός της Γάζας εφοδιαστεί επαρκώς με πόσιμο νερό, τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες, και μέχρις ότου αποκατασταθούν όλες οι άλλες μορφές βοήθειας και αναγκαιότητας στον λαό της Γάζας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών».

Η επιστολή, την οποία οργάνωσαν οι συγγραφείς Χοράτιο Κλαρ και Σον Μάρεϊ, έχει 207 υπογραφές, μεταξύ των οποίων των Λάλιν Πάουλ, Πάτρικ Γκέιλ, Μισέλ Φέιμπερ και Μαρίνα Γουόρνερ σημειώνει ο The Guardian.

Η νέα επιστολή ακολουθεί μια προηγούμενη έκκληση που έγινε τον Μάϊο που επίσης συνδιοργανώθηκε από τον Κλαρ και υπεγράφη από εκατοντάδες συγγραφείς, η οποία ανέφερε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία.

«Τα παιδιά της Γάζας, όπως όλα τα παιδιά, είναι τα παιδιά όλων μας και το μέλλον του κόσμου μας. Στο όνομά τους, καλούμε και τηρούμε αυτό το μποϊκοτάζ»

Η νέα επιστολή αναφέρει:

«Κάνουμε αυτήν την έκκληση επειδή οι λέξεις και τα συναισθήματα εκατομμυρίων ανθρώπων και χιλιάδων πολιτικών παγκοσμίως απέτυχαν να επιφέρουν τη σίτιση του λαού της Γάζας, την προστασία των αμάχων ή την παροχή ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας».

«Εκφράζουμε τη λύπη μας που αυτό το μποϊκοτάζ επηρεάζει έναν μεγάλο αριθμό ατόμων και ομάδων στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες, οι οποίοι μοιράζονται την απόρριψή μας για τις πολιτικές της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου· ατόμων και ομάδων των οποίων τον πόνο και τη συμπόνια για τον λαό της Γάζας μοιραζόμαστε», συνεχίζει η επιστολή.

Οι συγγραφείς προτείνουν το μποϊκοτάζ να παραμείνει σε ισχύ μέχρις ότου ο ΟΗΕ κηρύξει τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας «ασφαλή και με επαρκή πρόσβαση σε τροφή και βοήθεια».

Η επιστολή ζητά επίσης την «επιστροφή όλων των ομήρων και εκείνων που φυλακίστηκαν χωρίς κατηγορία ή δίκη από όλες τις πλευρές», «τέλος στη βία των εποίκων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη» και «την άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός και παύση της βίας από τη Χαμάς και το Ισραήλ».

«Στεκόμαστε σε αλληλεγγύη με την αντίσταση των Παλαιστινίων, των Εβραίων και των Ισραηλινών στους γενοκτονικούς σκοπούς της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης», αναφέρει η επιστολή.

«Απορρίπτουμε και αποστρεφόμαστε τις επιθέσεις, το μίσος και τη βία – σε γραπτό λόγο, ομιλία και δράση – κατά των Παλαιστινίων, των Ισραηλινών και των Εβραίων σε όλες τις μορφές. Τα παιδιά της Γάζας, όπως όλα τα παιδιά, είναι τα παιδιά όλων μας και το μέλλον του κόσμου μας. Στο όνομά τους, καλούμε και τηρούμε αυτό το μποϊκοτάζ».