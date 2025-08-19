Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη

Η καταξιωμένη Ιρλανδή συγγραφέας Σάλι Ρούνεϊ βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιθανότητα να συλληφθεί, καθώς η βρετανική κυβέρνηση και νομικοί εμπειρογνώμονες την προειδοποιούν πως η δημόσια υπόσχεσή της να χρηματοδοτήσει την οργάνωση Palestine Action, η οποία χαρακτηρίστηκε πρόσφατα ως τρομοκρατική, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει σάλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η Ρούνεϊ, της οποίας τα βιβλία Κανονικοί Άνθρωποι και Συζητήσεις με Φίλους έχουν μεταφερθεί σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές από το BBC, δήλωσε ρητά σε άρθρο της στους Irish Times ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα έργα της για να υποστηρίξει την Palestine Action, καθώς και «την άμεση δράση ενάντια στη γενοκτονία με όποιον τρόπο μπορώ».

Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν άμεση. Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι η υποστήριξη σε απαγορευμένη οργάνωση είναι αδίκημα βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000 και ότι η αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο όπως προβλέπεται.

Ο δικηγόρος Σαντακάτ Κάντρι, μιλώντας στον Guardian, τόνισε ότι η Ρούνεϊ «θα μπορούσε να συλληφθεί χωρίς ένταλμα ως ‘τρομοκράτης’», καθώς η παραλαβή χρημάτων με σκοπό τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών πράξεων συνιστά αδίκημα.

Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αγγίζει τα όρια του «παραλόγου», καθώς η οργάνωση Palestine Action βρίσκεται στην ίδια λίστα με ομάδες όπως το Ισλαμικό Κράτος.

Η απόφαση να χαρακτηριστεί η Palestine Action ως τρομοκρατική οργάνωση λήφθηκε στις αρχές Ιουλίου, μετά από μια ενέργεια ακτιβιστών που εισέβαλαν σε στρατιωτική βάση της RAF στην Οξφόρδη και έβαψαν με σπρέι δύο αεροσκάφη.

Η ίδια η Ρούνεϊ είχε αναφερθεί σε αυτό το περιστατικό, γράφοντας τον Ιούνιο στον Guardian ότι οι ακτιβιστές «γνώριζαν, φυσικά, ότι οι ενέργειές τους ήταν παράνομες», αλλά υποστηρίζοντας ότι «η γνήσια πολιτική αντίσταση ανέκαθεν περιλάμβανε σκόπιμη παραβίαση του νόμου».

Καθώς η Γάζα λιμοκτονεί το δικαίωμα στη διαμαρτυρία συγκρούεται με το αυστηρό πλαίσιο του βρετανικού αντιτρομοκρατικού νόμου, ο οποίος έχει οδηγήσει ήδη στη σύλληψη περισσότερων από 700 ατόμων από τον Ιούλιο, πολλά από τα οποία συνελήφθησαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις.

Το μείζον ζήτημα για την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει συζητήσει με τον νομικό Σαντακάτ Κάντρι να κάνει λόγο για «αποφασιστική επίθεση» σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Η συγγραφέας Σάλι Ρούνεϊ, έχοντας πλήρη επίγνωση των πιθανών συνεπειών, δήλωσε ότι δεν θα υποχωρήσει, θέτοντας ουσιαστικά την καριέρα και την ελευθερία της σε κίνδυνο, για να υπερασπιστεί τις πεποιθήσεις της.

«Είμαι κι εγώ τρομοκράτης»

Σε άρθρο της στους Irish Times η Ρούνεϊ ξεκαθαρίζει τη θέση της δηλώνοντας ότι είναι και η ίδια τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος. Γράφει η Ρούνεϊ: