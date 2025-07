Δύο γνωστές ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα στο οποίο μέχρι τώρα είχαν καταλήξει μόνο διεθνείς οργανώσεις.

Αναλυτικότερα, το B’Tselem και οι Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ισραήλ (PHRI) κυκλοφόρησαν ξεχωριστές εκθέσεις σήμερα Δευτέρα με τις οποίες κατηγόρησαν το Ισραήλ για γενοκτονικά εγκλήματα και υποκίνηση γενοκτονίας.

Στην έκθεσή του το B’Tselem (δείτε την εδώ) εξέτασε τις πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα και τις δηλώσεις υψηλόβαθμων Ισραηλινών πολιτικών και στρατιωτικών διοικητών σχετικά με τους στόχους του στον θύλακα.

Αυτό οδήγησε την οργάνωση στο «αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ αναλαμβάνει συντονισμένη δράση με σκοπό την εσκεμμένη καταστροφή της παλαιστινιακής κοινωνίας στη Λωρίδα της Γάζας».

Η έκθεση περιλαμβάνει στατιστική ανάλυση, καθώς και προσωπικές μαρτυρίες και τεκμηρίωση εγκλημάτων και υποκίνησης.

«Τίποτα δεν σε προετοιμάζει για την συνειδητοποίηση ότι είσαι μέλος μιας κοινωνίας που διαπράττει γενοκτονία. Αυτή είναι μια βαθιά οδυνηρή στιγμή για εμάς», δήλωσε η Γιούλι Νόβακ, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης.

«Ωστόσο, ως Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι που ζούμε εδώ και βιώνουμε την πραγματικότητα καθημερινά, έχουμε καθήκον να πούμε την αλήθεια όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα: το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων».

Η Νόβακ δήλωσε ότι η αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 Ισραηλινούς, «προκάλεσε βαθύ υπαρξιακό φόβο στους Ισραηλινούς».

«Η εξτρεμιστική, ακροδεξιά μεσσιανική κυβέρνηση εκμεταλλεύεται αυτόν τον φόβο για να προωθήσει ένα πρόγραμμα καταστροφής και εκδίωξης», είπε.

Η ανάρτηση του B’Tselem στο Χ:

Israel is committing genocide in Gaza.

It sounds inconceivable. But it’s the truth.

Israel is taking deliberate, coordinated action to destroy the Palestinians in the Gaza Strip.

Explicit statements by Israeli officials, combined with a consistent policy of destructive attacks… pic.twitter.com/tzFmTSfUEX

— B’Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) July 28, 2025