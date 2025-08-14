Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι επιθέσεις των δυνάμεων του Ισραήλ σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, η στέρηση προμηθειών σε φάρμακα και ιατρικό υλικό και η στέρηση τροφίμων σε υγειονομικούς στη Γάζα συνιστούν γενοκτονική πολιτική, σύμφωνα με ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ.

Ο Τλαλένγκ Μοφοκένγκ, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην υγεία, και η Φρανσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μιλούν για «medicide». Με απλά λόγια για γενοκτονία μέσω της στοχευμένης καταστροφής του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό.

Κατηγορούν το Ισραήλ ότι επιτίθεται σκόπιμα και λιμοκτονεί εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, παραϊατρικό προσωπικό και νοσοκομεία για να εξαλείψει την ιατρική περίθαλψη στον πολιορκημένο θύλακα.

Since Mar 2024 I’ve warned the UN I serve at great personal cost: the destruction of Gaza’s health system is clear proof of genocidal intent. I’m in disbelief at its paralysis. States must break the blockade, send NAVIES with aid, and stop the genocide.History will not forget. https://t.co/MjGtQok0H2 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 13, 2025



«Ως άνθρωποι και εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται μπροστά στα μάτια μας στη Γάζα», δήλωσαν.

«Εκτός από το ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας συνεχιζόμενης γενοκτονίας, γινόμαστε επίσης μάρτυρες ενός “medicide”. Δηλαδή, ενός δυσοίωνου στοιχείου της σκόπιμης δημιουργίας συνθηκών που έχουν σχεδιαστεί για την καταστροφή των Παλαιστινίων στη Γάζα, η οποία συνιστά πράξη γενοκτονίας», πρόσθεσαν. Και επισήμαναν ότι «οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της περίθαλψης έχουν στοχοποιηθεί, κρατούνται, βασανίζονται συνεχώς και τώρα, όπως και ο υπόλοιπος πληθυσμός, λιμοκτονούν».

Έκκληση για παγκόσμια δράση

Εκτός από τους αξιωματούχους του ΟΗΕ, ξένοι γιατροί, με ανοιχτή επιστολή που υπογράφουν, απαιτούν δράση για τη «συστηματική στοχοποίηση» των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη Γάζα.

Περισσότεροι από 100 γιατροί και νοσηλευτές από όλο τον κόσμο, που έχουν προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, υπογράφουν την επιστολή. Μεταξύ των υπογραφόντων είναι και ο Βρετανός γιατρός, ειδικευμένος σε επείγοντα περιστατικά, Τζέιμς Σμιθ.

Στο κείμενό τους καταγγέλλουν τη «συστηματική στοχοποίηση» των Παλαιστινίων εργαζομένων στον τομέα της υγείας, ζητώντας επείγουσα παγκόσμια δράση για την προστασία τους και την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης του θύλακα. Επισημαίνουν ότι πάνω από 1.500 Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν σκοτωθεί από τον Μάιο, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απαχθεί, κρατηθεί ή βασανιστεί. Επίσης περιγράφουν νοσοκομεία και κλινικές που δέχονται αδιάκοπες επιθέσεις, προσωπικό που εκτελεί χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς αναισθησία και θεραπεύει λοιμώξεις χωρίς αντιβιοτικά εν μέσω σοβαρών ελλείψεων που προκαλούνται από τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές

Οι υπογράφοντες ζητούν την άμεση διακοπή των επιθέσεων σε ιατρικές εγκαταστάσεις και ασθενοφόρα. Επίσης, την απελευθέρωση των κρατουμένων εργαζομένων στον τομέα της υγείας, τον τερματισμό του αποκλεισμού, την πλήρη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και μια μόνιμη εκεχειρία.

«Δεν πρόκειται για τραγωδία περιστάσεων – είναι μια σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», σημειώνουν στην επιστολή τους. Και καλούν τον κόσμο να δράσει, «όχι μόνο για να σταματήσει τις δολοφονίες, αλλά και να σταθεί αλληλέγγυος με όσους συνεχίζουν να νοιάζονται για τους άλλους, ακόμη και όταν οι ίδιοι γίνονται στόχος».