Ενα παιδί πέθανε «εξαιτίας της διακοπής της ιατρικής περίθαλψης» στο νοσοκομείο Αλ Αχλί της πόλης της Γάζας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη χθες Κυριακή από ισραηλινή επίθεση, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – ΠΟΥ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου από τις ισραηλινές δυνάμεις).

«Ο διευθυντής του νοσοκομείου ενημέρωσε τον ΠΟΥ. Ενα παιδί πέθανε εξαιτίας της διακοπής της ιατρικής περίθαλψης. Το τμήμα επειγόντων περιστατικών, το εργαστήριο, τα ακτινογραφικά μηχανήματα του τμήματος επειγόντων περιστατικών και το φαρμακείο καταστράφηκαν», έγραψε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην πλατφόρμα X.

Palestinian child dies while being evacuated from Gaza’s Al-Ahli Baptist Hospital after it was bombed by Israeli occupation forces. Ashraf Shannon has more from Gaza City pic.twitter.com/FaiZCtKGXk

Το Αλ Αχλί είναι ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που λειτουργούσε ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι στοχοποίησε «κέντρο διοίκησης» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Γάζα. H Xαμάς απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ διευκρινίζει ότι το νοσοκομείο αναγκάστηκε να μεταφέρει 50 ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία, ενώ 40 ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν.

The terrorist Israel has bombed Al-Ahli Baptist Hospital, known as the only hospital in Gaza operating at full capacity. #GazaGenocide‌ #Gaza #FreePalestine pic.twitter.com/WTHiUswEO8

Επισήμανε ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί πλέον να δεχτεί νέους ασθενείς εν αναμονή των επισκευών που πρέπει να γίνουν.

Οπως κάνει κάθε φορά που μια υποδομή υγείας πλήττεται σε μια σύγκρουση στη Γάζα ή αλλού, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους υπενθυμίζει ότι τα νοσοκομεία προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Οι επιθέσεις εναντίον της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να σταματήσουν. Το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά: οι ασθενείς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τα νοσοκομεία πρέπει να προστατεύονται. Ο αποκλεισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει ν’ αρθεί. Κατάπαυση πυρός», δηλώνει.

Al-Ahli hospital in #Gaza is out of service following this morning’s evacuation order and attack – @WHO has received an update from the hospital’s director. A child died due to disruption of care.

The emergency room, laboratory, emergency room X-ray machines and the pharmacy…

