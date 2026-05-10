Τα δεδομένα για την επόμενη ομάδα του Ντιαλό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι παίκτες της Μονακό συνεχίζουν να απασχολούν την αγορά της Euroleague, με τον Άλφα Ντιαλό να έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, ωστόσο μόνο σίγουρη δεν είναι η μετακίνησή του στην Βαρκελώνη.

Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι, ο φόργουορντ της Μονακό δεν θα υπογράψει τελικά με την Μπαρτσελόνα και πως άλλη ομάδα έχει μπει… σφήνα για την απόκτησή του.

Τι λένε στην Ισπανία για τον Ντιαλό

«Για το θέμα του Άλφα Ντιαλό, από το Palau Resistencia ενημερώνουν ότι ο φόργουορντ τελικά δεν θα υπογράψει στην Μπαρτσελόνα», ανέφερε ο Ισπανός δημοσιογράφος και συμπλήρωσε:

«Αυτό που μου μεταφέρουν, όπως μου είχαν μεταφέρει πριν από τρεις ημέρες ότι ήταν πολύ προχωρημένο, είναι πως πράγματι η υπόθεση έχει χαλάσει ή παγώσει. Ο Ντιαλό είχε υπογράψει προσύμφωνο με την Μπαρτσελόνα, αλλά όχι το δεσμευτικό συμβόλαιο. Εμφανίστηκε άλλη ομάδα που κλόνισε την υπόθεση».