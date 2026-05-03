Η Μπαρτσελόνα ψάχνεται και για τον Ντιαλό της Μονακό

Η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα που δείχνει την μεγαλύτερη διάθεση να δυναμώσει το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν της Euroleague. Η ομάδα της Βαρκελώνης, με τον Τσάβι Πασκουάλ να έχει απαιτήσει μεταγραφές, πρόκειται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Με στόχο, να γίνει ξανά ανταγωνιστική στην Ευρώπη και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και όχι να παλεύει για την είσοδό της στα playoffs.

Ήδη μερικές κινήσεις έχουν «κλειδώσει», όπως εκείνη του Μόουζες Ράιτ και του Όλιβερ Νκαμουά ενώ άλλες φημολογούνται, όπως εκείνες του Τζος Νίμπο, του Μάικ Τζέιμς, του Μαλακάι Φλιν ή του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Σε αυτές τις υποθέσεις, έρχεται να προστεθεί ακόμα μια. Ο λόγος γίνεται για τον κορυφαίο αμυντικό της σεζόν στην EuroLeague, τον Άλφα Ντιαλό.

Il Barcellona non si ferma più: dopo Wright, mirino puntato Diallo https://t.co/Ei6bHGEVmj — Backdoor_podcast (@backdoor_pod) May 3, 2026

Ο Ντιαλό, συνδέθηκε προ ημερών και με τη Χάποελ Αβίβ, με το «Backdoor Podcast» να εμπλέκει και τους Καταλανούς στις διαπραγματεύσεις. Οι εμφανίσεις του άσου από τη Γουινέα με τη… λαβωμένη και προβληματική Μονακό τη φετινή σεζόν, τον έχουν κάνει πολυπόθητο για αρκετούς συλλόγους. Το στάτους του έχει εκτοξευθεί και δικαιολογημένα.

Το συμβόλαιο του με τους Μονεγάσκους ολοκληρώνεται, ωστόσο ο ίδιος έχει σε πρώτη μοίρα την πιθανότητα να αγωνιστεί στο NBA, καθώς ως γεννημένος στην Αμερική έχει όνειρο να αγωνιστεί σε αυτό.

Επομένως, με τη σεζόν που είχε (11.9 πόντοι, 4.4 ριμπάουντ, κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς), δεν αποκλείεται να συγκεντρώσει βλέμματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δε συμβεί, η ομάδα του κόουτς Ιτούδη, διατηρεί… τα μάτια της στο στόχο, αλλά και ο Τσάβι Πασκουάλ το ίδιο.