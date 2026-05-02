Οι διαφαινόμενες προκρίσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού… εκτόξευσαν τις τιμές στα εισιτήρια του Final-4
Τιμές εκτός… λογικής για το Final-4 της Euroleague – Μέχρι ποια τιμή φτάνει η μεταπώληση των εισιτηρίων.
Η προοπτική παρουσίας των δύο αιωνίων στο Final-4 της Euroleague που διεξάγεται στην Αθήνα, έχει προκαλέσει παροξυσμό στην αγορά εισιτηρίων και ειδικά στη μεταπώληση.
Με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR να βρίσκονται μία… ανάσα από την πρόκριση, η ζήτηση έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν θυμίζουν απλώς μεγάλο αθλητικό γεγονός, αλλά… χρηματιστηριακή «φούσκα».
Τα επίσημα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και μέρες, όμως στη δευτερογενή αγορά οι τιμές έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Τα πιο «οικονομικά» πακέτα για το διήμερο ξεκινούν από περίπου 2.250 ευρώ, ενώ σε VIP θέσεις φτάνουν και ξεπερνούν ακόμα και τις 15.000 ευρώ.
All general public tickets for the 2026 EuroLeague Final Four Athens Presented by @etihad sold out 🚨
The extraordinary demand for the 2026 EuroLeague Final Four Athens Presented by Etihad has reached its ultimate peak, as all tickets made available to the general public,… pic.twitter.com/eOZpGjuAUZ
— EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2026
Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν συγκριθούν οι τιμές με εκείνες πριν από λίγες εβδομάδες. Εισιτήρια που κόστιζαν γύρω στα 800 ευρώ, πλέον πωλούνται ακόμα και πάνω από 3.500 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης.
Παράλληλα, υπάρχουν και επιλογές για μεμονωμένες ημέρες, με τις τιμές να κυμαίνονται από 1.200 έως και 10.500 ευρώ μόνο για τους ημιτελικούς.
Ένα ποσό που δείχνει ξεκάθαρα ότι η εμπειρία του Final-4 της Euroleague μετατρέπεται για πολλούς σε… πολυτέλεια.
