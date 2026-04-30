Ολυμπιακός – Μονακό 94-64: Ολοταχώς για το Final Four με θρυλική απόδοση

Θρύλος έτοιμος για όλα! Ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός και στο Game 2, ισοπέδωσε τη Μονακό με το επιβλητικό 94-64 σε ένα ΣΕΦ που… κόχλαζε απ’ άκρη σ’ άκρη και έκανε το 2-0 στη σειρά των play offs της Euroleague.

Η καλύτερη εμφάνιση της σεζόν ήρθε στο καλύτερο timing της σεζόν και η θρυλική αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φουλάρει για το Final Four της Αθήνας (22-24/5).

Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων την επόμενη Τρίτη (5/5, 20:45) στο Πριγκιπάτο, με την ελληνική ομάδα να θέλει… σκούπα και πρόκριση από το Game 3!

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς πολύ εύστοχα και με τον Γουόκαπ… ζεστό με τα δύο σερί του τρίποντα για το 8-2. Βεζένκοφ και Παπανικολάου πήραν τη σκυτάλη στα τρίποντα (15-9) με τον ασταμάτητο Βεζένκοφ (είχε 13 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο!) να συνεχίζει τον… χαβά του, τον Ντόρσεϊ να γράφει το 26-20 και το πρώτο δεκάλεπτο να λήγει με το σκορ στο 28-23 υπέρ των Πειραιωτών.

Ωστόσο, τα… ωραία έγιναν στη δεύτερη περίοδο! Ο Ολυμπιακός «γκάζωσε» και δεν άφησε τίποτα στο διάβα του! Ο Φουρνιέ ξεκίνησε κι αυτός τα μεγάλα σουτ (31-23) και έκτοτε ακολούθησε ένα μυθικό σερί των «ερυθρόλευκων» με Χολ, Πίτερς, ΜακΚίσικ για το 49-29! Τα συνεχόμενα τρίποντα των Φουρνιέ, Γουόκαπ διαμόρφωσαν το 57-31 και κάπου εκεί άρχισαν τα νεύρα από πλευράς Μονεγάσκων.

Ο Μάικ Τζέιμς σε ένα αδιανόητο ξέσπασμα κατά του διαιτητή της αναμέτρησης, αποβλήθηκε κατευθείαν από το ματς, περνώντας από τον πάγκο του Ολυμπιακού και φεύγοντας για τα αποδυτήρια μέσα σε τρομερά έντονη γιούχα από ολόκληρο το ΣΕΦ! Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο +28 και στο 59-31 για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα!

Όπως είναι λογικό, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός μπήκε αφήνοντας λίγο το… πόδι από το γκάζι, επιτρέποντας στη Μονακό να μειώσει κάπως το σκορ. Ο Βεζένκοφ αρχικά το έφτασε στους 29 (62-33), αλλά σε εκείνο το σημείο οι φιλοξενούμενοι έχτισαν ένα μικρό σερί και με τους Μπλόσομγκεϊμ, Στραζέλ μείωσαν στους 20 πόντους διαφορά (65-45).

Ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά σκορ με τους Παπανικολάου, Βεζένκοφ και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 72-54.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, με την ελληνική ομάδα να φτάνει πολύ εύκολα στη νίκη και στο 2-0 στη σειρά των play offs.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ, Κορτές, Καρντούμ

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (3/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Νιλικίνα, Βεζένκοβ 21 (3/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 6 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 2 (1/9 σουτ), Πίτερς 7 (2/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (4 ριμπάουντ), Τζόσεφ 5 (3 ριμπάουντ), Χολ 7 (3/4 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 11 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 5 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 16 (2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ)

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 9 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μπλόσομγκεϊμ 9 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Τάις, Ντιάλο 10 (2/3 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Χέιζ 11 (5/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Τάρπι 2, Μπεγκαρίν 2, Νέντοβιτς 4 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Στράζελ 10 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζέιμς 7 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 18:20).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 20/31 δίποντα, 15/38 τρίποντα, 9/12 βολές, 43 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 11 επιθετικά), 22 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 λάθη, 19 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 19/34 δίποντα, 6/30 τρίποντα, 8/9 βολές, 29 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 5 επιθετικά), 17 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 18 φάουλ