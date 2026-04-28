Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Μπάσκετ 28 Απριλίου 2026, 23:07

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Ο Ολυμπιακός μετά από ένα «μουδιασμένο» πρώτο ημίχρονο… ισοπέδωσε τη Μονακό με 91-70 , κάνοντας ένα καταπληκτικό δεύτερο μέρος και σφράγισε το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague. Πλέον στον Ολυμπιακό στρέφουν το βλέμμα τους στο Game 2, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 30/4 και ώρα 21:00

Απίθανοι οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ που είχαν από 20 και 13 πόντους αντίστοιχα με τον Σέρβο να μαζεύει και 10 ριμπάουντ, τα 7 εκ των οποίων επιθετικά Ωστόσο τη διαφορά έκανε ο Κόρι Τζόσεφ που ήταν βγαλμένος από… NBA και είχε 13 πόντους τέσσερις ασίστ και δύο ριμπάουντ σε 18.35». Από τη Μονακό η οποία έμεινε και από δυνάμεις στο τέλος ξεχώρισαν οι Τζέιμς και Ντιάλο με 19 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο και τη Μονακό να προηγείται με 4-6 στο 3’ με καλάθια του Τζέιμς και του Μπλόσομγκεϊμ. Ο Βεζένκοφ με ωραία κίνηση και καλάθι και φάουλ, ισοφάρισε σε 9-9 στο 4’.

Ο Χέιζ με floater έκανε το 9-11 για τη Μονακό στο 5’. Ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με τον Βεζένκοφ, για να ισοφαρίσει σε 13-13 ο Χέις. Ο Μιλουτίνοφ με follow μείωσε σε 15-16 στο 7’. Ο Ντιαλό έκανε το 17-18 στο 9’. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Μονακό να προηγείται με 19-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ΜακΚίσικ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 24-23 για τον Ολυμπιακό στο 11’. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να βγάζει ενέργεια στην άμυνα και με τρίποντο του Φουρνιέ και καλάθι του Τζόσεφ από κοντά έδωσαν προβάδισμα +7 στους Πειραιώτες και έκαναν το 32-25 το 14’. Τάρπεϊ και Μπλόσομγκεϊμ μείωσαν σε 32-30 στο 15’.

Ο Τζόσεφ με καλάθι και φάουλ έκανε το 35-30 για τον Ολυμπιακό στο 16’. Ο Ντιαλό με κάρφωμα μείωσε στον πόντο και έκανε το σκορ 35-34 στο 17’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 38-36 στο 18’. Ο Βεζένκοφ με ακόμα ένα τρίποντο έδωσε αέρα +5 και έκανε το σκορ 41-36 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με το καλάθι του Ντόρσεϊ από κοντά και τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με +9 και σκορ 45-36.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τρίποντο του Γουόκαπ που έκανε το 48-38 στο 22’. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του στην άμυνα και με συνεχόμενα καλάθια κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά στο +16 κάνοντας το σκορ 56-40 κι ενώ προηγουμένως το ΣΕΦ είχε παγώσει με τον Σάσα Βεζένκοφ να τραυματίζεται στη μύτη μετά από χτύπημα του Ντιάλο.

Η Μονακό μείωσε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Ντιαλό σε 58-44 στο 26’. Ο Τάις με κάρφωμα έκανε το σκορ 60-46 στο 27’. Ο Πίτερς με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 63-48 στο 28’. Ο Τζόσεφ με τρίποντο έκανε το 66-51 για τους Πειραιώτες που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και πάλι από την άμυνά του και ξέφυγε με πέντε σερί πόντους του Μιλουτίνοφ με +20 και σκορ 71-51 στο 32’. Η Μονακό μείωσε με δύο βολές του Μπλόσομγκεϊμ σε 71-53 στο 33’. Ο Τζέιμς μείωσε με τέσσερις προσωπικούς πόντους σε 73-57 στο 34’. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο στον αιφνιδιασμό από τη γωνία έκανε το 76-57 στο 35’.

Ο Τζόσεφ και πάλι με τρίποντο έκανε το 79-59 στο 37’. Ο Βεζένκοφ πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο από το σπίτι του και έκανε το 82-61. «Καταιγισμός» ακολούθησε με κάρφωμα του Χολ και τρίποντο του Φουρνιέ που έκαναν το 87-64. Ο Φουρνιέ με κάρφωμα έκανε το 89-66 στο 39’. Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 91-70 και να κάνει το 1-0 στη σειρά των playoffs.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γουορντ 2, Βεζένκοβ 20 (5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Πίτερς 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 13 (5/9 δίποντα, 3/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόσεφ 13 (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 13 (3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ)

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (4/9 δίποντα), Μπλόσομγκεϊμ 10 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Τάις 6 (3/10 δίποντα, 6 ριμπόυντ), Ντιάλο 15 (5/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Χέιζ 4 (5 ριμπάουντ), Τάρπι 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Στράζελ (0/2 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζέιμς 19 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη)

Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Wall Street
Wall Street: Από τα υψηλά της χθεσινής συνεδρίασης… στα χαμηλά

Αθλητική Ροή
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 29.04.26

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 29 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα * Κέρκυρα, Κερκύρα * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το […]

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Σειρά της Κομισιόν 29.04.26

Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 28.04.26

Ο 89χρονος συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό - Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.

Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Ελλάδα 28.04.26

Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

