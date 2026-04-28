Μιλουτίνοφ: «Ο δρόμος είναι μακρύς, να επικεντρωθούμε στο Game 2»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη κόντρα στη Μονακό και να κάνει το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας πως ο δρόμος είναι μακρύς, ενώ στάθηκε και στην παρουσία του κόσμου.

Οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ:

«Νιώθω καλά που κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι. Ο δρόμος είναι μακρύς. Θα επιστρέψουν πιο επιθετικοί και πιο προετοιμασμένοι στο επόμενο ματς. Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε απόψε και να επικεντρωθούμε στο επόμενο. Να συνεχίσουμε να παίζουμε επιθετικά μαζί και με τους απίστευτους φιλάθλους μας. Νιώθω υπέροχα που άκουσα το όνομά μου, είμαι ευγνώμων που παίζω μπροστά σε αυτό το κοινό», ανέφερε ο Σέρβος.

Τζόσεφ: «Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας σε αυτό το σημείο της σεζόν»

«Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας σε αυτό το σημείο της σεζόν. Παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Έχουμε βάθος στον πάγκο, με πολλές λύσεις και ταλέντο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε ομαδικά και σημασία έχει να κερδίζουμε.

Είναι πολύ ωραία να παίζεις μαζί με τον Βεζένκοφ. Είχα παίξει λίγο αντίπαλός του στο ΝΒΑ. Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζω μαζί του, είναι πολύ έξυπνος παίκτης και κάνει χαρούμενους και τους συμπαίκτες του», δήλωσε από την πλευρά του ο Κόρι Τζόσεφ.