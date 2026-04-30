Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107: Buzzer beater του Χέις Ντέιβις, νέο μπρέικ και 2-0 (vid)

Δυο βράδια πριν; Ήταν η τελευταία άμυνα στον Χέις Ντέιβις. Δύο βράδια μετά; Οι οκτώ τελευταίοι πόντοι της παράτασης και τελικά ένα απίθανο buzzer beater με τη λήξη για το τελικό 107-105 (95-95 κ.δ) που έφερε τον Παναθηναϊκό αγκαλιά με το φάιναλ φορ του ΟΑΚΑ. Το έκαναν 2-0 οι Πράσινοι στη Βαλένθια. Και απο εκεί μοιάζει απίθανο να γυρίσει.

Ναι, η απόλυτη ανατροπή στην ιστορία Βαλένθια-Παναθηναϊκός και η ελληνική ομάδα με δύο «διπλά» έτοιμη να ολοκληρώσει και εκείνη το ταξίδι της με τελικό προορισμό το τελικό τουρνουά που η ίδια διοργανώνει. Το έκανε προχθές σε ματς που δεν έφτασε τους 70 πόντους. Το έκανε και απόψε σε μια απίθανη μονομαχία που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτασης και που επέβαλλε νίκη στους 107 πόντους.

Και ο Χέις Ντέιβις που νιώθει δήμαρχος στην όμορφη ισπανική πόλη; Αυτή τη φορά έβαλε 27 πόντους με 5/9 τρίποντα. Είχε ακόμη 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 29 στο σύστημα αξιολόγησης. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Καθοριστικός στα 36 λεπτά που πάτησε παρκέ. Μαζί του; Ο Κέντρικ Ναν (19π) και ας έχασε το τελευταίο σουτ στην κανονική διάρκεια (95-95), ο Τσέντι Όσμαν (16π) και ο Τι Τζέι Σόρτς (10π). Όλοι τους κάνοντας τη δουλειά απο την επίθεση.

Το game 3 είναι βράδυ Τετάρτης στο ΟΑΚΑ. Και πλέον οι Πράσινοι έχουν κατά νου να βγάλουν… σκούπες. Να αποτελειώσουν την Βαλένθια και να περάσουν μια ώρα αρχύτερα στο φάιναλ φορ. Οι Νυχτερίδες που τερμάτισαν στο Νο 2 της κανονικής διάρκειας φαίνεται πως πληρώνουν τοις μετρητοίς την απειρία τους σε αυτό το επίπεδο. Δύο ήττες στην έδρα τους με δύο διαφορετικά στιλ μπάσκετ. Έστω στο τελευταίο σουτ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95 (κ.α), 105-107 (παρ)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 15 (4/5 δίποντα, 2/6τρίποντα, 1/1 βολές), Τέιλορ 12 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Πουέρτο 2, Ρίβερς 9 (1/2δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Πραντίγια 5 (1/1 δίποντα, 1/1 τρίποντα) Ντε Λαρέα 18 (1/1 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/5 βολές), Κι 11 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές) , Μοντέρο 21 (3/3 βολές, 4/8 τρίποντα, 3/6 βολές), Μουρ, Σακό, Τόμπσον 3 , Κοστέλο 9 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ AKTOR (Αταμάν): Σορτς 10 (4/11 δίποντα, 2/2 βολές), Όσμαν 16 (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές), Χέιζ-Ντέιβις 27 (3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6/6 βολές), Ρογκαβόπουλος 8 (1/1 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Γκράντ 9 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Ναν 19 (6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολές), Λεσόρ 7 (2/5 δίποντα, 3/3 βολές), Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ 9 (3/4 τρίποντα), Μήτογλου 2 (1/1 δίποντα).