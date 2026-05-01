Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το Game 3 της σειράς

Ο Παναθηναϊκός το έκανε ξανά, ξέρανε τη Βαλένθια με τον Χέιζ Ντέιβιτς στο τέλος και πήγε τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague στο 2-0. Απέχει πλέον μία νίκη από το Final 4 του ΟΑΚΑ και φιλοδοξεί να την πετύχει στο επόμενο παιχνίδι.

Το Game 3 της σειράς μεταξύ των δύο ομάδων θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη (6/5), με ώρα έναρξης στις 21:15 στο «T-Center». Αν οι «πράσινοι» ηττηθούν και χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι, αυτό είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 8 Μαΐου (21:15) και πάλι στο ίδιο γήπεδο.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: 0-2

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός: 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15 – αν χρειαστεί)

Game 5: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)