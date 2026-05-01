Το μεγάλο καλάθι του Χέις-Ντέιβις που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό (vid)

Σε… θρίλερ εξελίχθηκε το game 2 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση, ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις πέτυχε το νικητήριο καλάθι για τους Πράσινους. Ο Γκραντ έκανε την επαναφορά και πάσαρε στον σούπερ σταρ του Τριφυλλιού, που ευστόχησε σε buzzer beater και χάρισε την επικράτηση στους Πράσινους, οι οποίοι έκαναν το 2-0 στη σειρά των playoffs με τη Βαλένθια και πλέον, βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Δείτε το βίντεο του Χέις-Ντέιβις :

NIGEL HAYES-DAVIS’İN MAÇ KAZANDIRAN BASKETİ 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5CQSxnmn3j — Euroleague Time (@euroleague_time) April 30, 2026

«Δεν κάναμε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα αυτή την φορά, τους αφήσαμε να πάρουν πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε αν θέλουμε να κερδίσουμε ξανά. Έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας για να πάρουμε την πρόκριση. Έχουμε την πολυτέλεια να επιστρέφουμε στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο. Μας υποστηρίζουν και θα μας βοηθήσουν αν παίζουμε καλά. Χρειαζόμαστε ακόμα μία νίκη», ανέφερε ο Χέις-Ντέιβις στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Αταμάν: «Αποφασίσαμε να δώσουμε το τελευταίο σουτ στον Χέις-Ντέιβις»

«Δεν βρήκαμε σουτ στην κανονική διάρκεια, το βρήκαμε στην παράταση. Καταφέραμε να το βάλουμε και έχουμε την σειρά στο 2-0. Ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, ήταν δύσκολο ματς. Στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ το πήρε ο Ναν, στο τέλος της παράτασης αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον Χέις-Ντέιβις να κρίνει το ματς και αποδείχθηκε σωστή απόφαση. Έβαλε το σουτ και κερδίσαμε», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Αταμάν.