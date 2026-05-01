Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε στο game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό κάνοντας κίνηση… χρηματισμού προς τους διαιτητές και η Euroleague αποφάσισε σήμερα (1/5) για την ποινή του αστέρα των Μονεγάσκων.

Η διοργανώτρια αρχή τιμώρησε τον Τζέιμς με ποινή μίας αγωνιστικής με αναστολή και πρόστιμο 6.000, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος στο game 3, αλλά θα τιμωρηθεί σε περίπτωση νέας παράβασης.

Η ανακοίνωση της Euroleague για τον Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς, παίκτης της AS Μονακό, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα για τη συμπεριφορά του μετά την αποβολή του κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της AS Μονακό, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Η αποβολή ενός αγώνα είναι υπό όρους και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο παίκτης διαπράξει νέα παράβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα.