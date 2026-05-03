Αίγιο: Μπήκε σε αποθήκη και έκανε ριφιφί σε κατάστημα με λεία 23.000 ευρώ
Ο δράστης έκλεψε ηλεκτρικά είδη, κοσμήματα και εργαλεία
Στην ταυτοποίηση του διαρρήκτη, που κατάφερε να μπει σε αποθήκη και μετά να κάνει ριφιφί σε κατάστημα στο Αίγιο προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2026, στο Αίγιο, ο δράστης φέρεται να παραβίασε αποθήκη, ενώ προχώρησε και σε διάνοιξη οπής σε τοίχο δύο καταστημάτων.
Όπως αναφέρει το pelop.gr, από τους χώρους αυτούς αφαίρεσε ηλεκτρικά είδη, οικοσκευές, χρυσαφικά, κοσμήματα και εργαλεία, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων, σύμφωνα με την παθούσα, να ανέρχεται στις 23.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία για κλοπή, η οποία διαβιβάστηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
