Κινηματογραφική ληστεία με τη μέθοδο του «ριφιφί» σημειώθηκε στην Ιταλία χθες, Πέμπτη, με ομάδα τουλάχιστον πέντε κακοποιών να εισβάλλουν στην τράπεζα από την τρύπα που είχαν ανοίξει στο δάπεδο και να κρατούν ομήρους 25 πελάτες, μέχρι να συγκεντρώσουν τη λεία τους και να διαφύγουν.

Καραμπινιέροι, αστυνομικοί και πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο έπειτα από τηλεφώνημα περαστικού, περικύκλωσαν το σημείο και ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευση με τους κακοποιούς, προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Τα μέλη της σπείρας φορούσαν μάσκες ηθοποιών του Χόλιγουντ, από παπιέ-μασέ, και εισήλθαν στο υποκατάστημα της τράπεζας μέσω της σήραγγας που είχαν ανοίξει, αφού πρώτα άδειασαν τις προσωπικές θυρίδες. Τα ιταλικά μέσα αναφέρουν ότι το ύψος της λείας είναι άγνωστο για την ώρα, καθώς οι ληστές δεν πήραν μετρητά.

Καραμπινιέροι, αστυνομικοί και πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο έπειτα από τηλεφώνημα περαστικού

Napoli: rapina in banca con ostaggi, Carabinieri del Gis irrompono all'interno Roma, 16 apr. (LaPresse) – I carabinieri del Gruppo intervento speciale (Gis), hanno fatto irruzione nella filiale della banca Credit Agricole, dove si sospettava potessero ancora nascondersi i banditi

«Ριφιφί» στην Ιταλία: Η απελευθέρωση των ομήρων

Οι κακοποιοί είχαν οχυρωθεί μέσα στην τράπεζα μαζί με τους 25 ομήρους. Οι καραμπινιέροι που είχαν σπεύσει στο σημείο ασφάλισαν πρώτα την περιοχή και, με τη βοήθεια των πυροσβεστών, έσπασαν με «κριάρι» την τζαμαρία της εισόδου για να ανοίξουν δίοδο προς το εσωτερικό της τράπεζας.

Σε εκείνο το σημείο ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην απελευθέρωση των ομήρων. Η ληστεία έγινε σε κεντρική περιοχή της Νάπολης, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Medaglie D’oro στο Vomero και να παρακολουθεί την αστυνομική επιχείρηση.

Έξι από τους πελάτες που κρατήθηκαν σε ομηρία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα σοκ και πήραν εξιτήριο έπειτα από δύο ώρες περίπου. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι άνθρωποι άρχισαν να απελευθερώνονται περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη της ληστείας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται πυροσβέστες να σπάνε με «κριάρια» ένα από τα παράθυρα του υποκαταστήματος και να βοηθούν τους ανθρώπους να βγουν έξω.

Κάποιοι απομακρύνονται πρώτοι, ακολουθούν άλλοι εμφανώς ταραγμένοι, που κλαίνε και αγκαλιάζουν τους συγγενείς τους. Ένας άνδρας δήλωσε αργότερα σε τοπικό μέσο ότι οι ληστές τούς είχαν κλειδώσει σε ένα δωμάτιο, ωστόσο, αν και ήταν οπλισμένοι, «δεν χρησιμοποίησαν βία».

«Χάρη στην άμεση αντίδραση μας, όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν λίγο μετά τις 13:30 χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς», δήλωσε αξιωματούχος της Αστυνομίας.

Για τις ανάγκες της επιχείρησης, είχαν μεταβεί από την Τοσκάνη αεροπορικώς και μέλη των ειδικών δυνάμεων των Καραμπινιέρων. Όταν αποφασίστηκε επέμβαση ακούστηκαν κρότοι και αρκετοί πυροβολισμοί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν μέσω ενός τούνελ που οδηγεί στο δίκτυο αποχέτευσης, όπου πιστεύεται ότι κρύφτηκαν.

Όταν οι ειδικές δυνάμεις μπήκαν στο υποκατάστημα της τράπεζας, αφού οι όμηροι είχαν απομακρυνθεί, δεν εντόπισαν τους ληστές παρά μόνο την τρύπα στο δάπεδο. Τα ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο κόσμος είδε κάποιους τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων να ελέγχουν το εσωτερικό ενός φρεατίου του αποχετευτικού συστήματος μέσω του οποίου πιστεύεται ότι διέφυγαν οι ληστές.