Ηράκλειο: Εκτός ΜΕΘ ο 5χρονος που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου
Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του 5χρονου παιδιού, που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο.
Bγήκε από τη ΜΕΘ ο 5χρονος που είχε τραυματιστεί την ώρα που βρισκόταν σε πισίνα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, ο μικρός από την Ολλανδία νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά εκτός ΜΕΘ πλέον, εξέλιξη που σκόρπισε χαρά και ανακούφιση στους οικείους του, σύμφωνα με το cretalive.
Οικογένεια Ολλανδών βίωσε δραματικές ώρες βλέποντας το παιδί τους να τραυματίζεται σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου.
Ο 5χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε άμεσα, αρχικά διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κι εν συνεχεία κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Για το συμβάν, συνελήφθησαν τρία άτομα τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. O εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.
- Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
- Λάβετε θέσεις! Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αρχίζει και αναδεικνύει την Ελλάδα
- «Nice Fish»: Από το θεατρικό σανίδι στη μεγάλη οθόνη με την υπογραφή του Μαρκ Ράιλανς
- Ηράκλειο: Εκτός ΜΕΘ ο 5χρονος που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου
- O Τζόουνς έχει γενέθλια και ο Ολυμπιακός του έκανε τούρτα-έκπληξη (pic, vid)
- Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
- Αίγιο: Μπήκε σε αποθήκη και έκανε ριφιφί σε κατάστημα με λεία 23.000 ευρώ
- Greek PM Mitsotakis Announces Cap on Consumer Loan Repayments
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις