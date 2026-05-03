Bγήκε από τη ΜΕΘ ο 5χρονος που είχε τραυματιστεί την ώρα που βρισκόταν σε πισίνα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, ο μικρός από την Ολλανδία νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά εκτός ΜΕΘ πλέον, εξέλιξη που σκόρπισε χαρά και ανακούφιση στους οικείους του, σύμφωνα με το cretalive.

Οικογένεια Ολλανδών βίωσε δραματικές ώρες βλέποντας το παιδί τους να τραυματίζεται σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου.

Ο 5χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε άμεσα, αρχικά διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κι εν συνεχεία κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Για το συμβάν, συνελήφθησαν τρία άτομα τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. O εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.