Πεντάχρονος τραυματίστηκε σε πισίνα στην Κρήτη: Έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ωρες αγωνίας για μια οικογένεια τουριστών από την Ολλανδία που βρίσκεται στην Κρήτη καθώς το 5χρονο παιδί τους τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου αυτή την ώρα σύμφωνα με τον διοικητή του ιδρύματος κ. Κώστα Δανδουλάκη στο Cretalive, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδάκι, παραμένουν αδιευκρίνιστες.