Διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 3 ετών, το οποίο διακομίστηκε εκεί σήμερα Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Η ανήλικη εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας ενός ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Πολλή ώρα ήταν η ανήλικη στην πισίνα στη Ρόδο

Το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα, αφού μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου μυδριασμένο και λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι θα μεταφερόταν για αξονική τομογραφία, όπως δήλωσε στην τοπική ιστοσελίδα «δημοκρατική» ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος.

«Στην εξέταση που θα γίνει θα διαπιστωθεί αν το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα και από τη διάγνωση θα εξαρτηθεί αν θα μεταφερθεί με επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα», ανέφερε ο κ. Σοκορέλος, χαρακτηρίζοντας πολύ βαρύ το περιστατικό, αφού το παιδί φαίνεται ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και δεν αντιδρά.

Άγνωστο πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός-επειγοντολόγος βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Παραμένει άγνωστο το πως διέφυγε το παιδί της προσοχής της οικογένειάς του όπου βρίσκονταν σε διακοπές με τους γονείς, τα δύο αδελφάκια του και την γιαγιά του σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής».