Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του 5χρονου παιδιού που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το παιδί ήταν μέλος οικογένειας Ινδών, που έκαναν διακοπές στο ξενοδοχείο ως μέλη τουριστικού γκρουπ.

Ο 33χρονος πατέρας βούτηξε στην πισίνα για να κολυμπήσει και όταν βγήκε δεν έβλεπε το παιδί. Οι παριστάμενοι άρχισαν να ψάχνουν τον 5χρονο, ώσπου εντοπίστηκε μέσα στο νερό χωρίς τις αισθήσεις του.

Έβγαλαν το παιδί έξω από το νερό και με τη βοήθεια του προσωπικού του ξενοδοχείου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης. Στη συνέχεια το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τρεις συλλήψεις

Για το περιστατικό κλήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας και πιστοποιημένου ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστης, την ώρα της τραγωδίας βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου. Επίσης, συνελήφθη ο πατέρας του παιδιού.

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο ναυαγοσώστης είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ο 33χρονος πατέρας του 5χρονου κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου. Και οι τρεις τους αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα»

Μιλώντας στην ΕΡΤ για το τραγικό αυτό περιστατικό, ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, είπε ότι οι προδιαγραφές της πισίνας δεν απαιτούσαν την παρουσία ναυαγοσώστη.

«Αυτό το λέω με την επιφύλαξη που μπορεί να έχει κάποιος όταν λαμβάνει μια είδηση για ένα τέτοιο γεγονός», είπε.

Και πρόσθεσε ότι «η Αστυνομική Υποδιεύθυνση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα».

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε επίσης ότι στο ξενοδοχείο υπήρχε απινιδωτής, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε άμεσα, ενώ δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν το παιδί διακομιστεί στο Νοσοκομείο Θήρας.

«Παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαινόταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή», είπε ο δήμαρχος του νησιού.