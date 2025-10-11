Τραγωδία στη Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις μετά τον πνιγμό 5χρονου σε πισίνα

Στη Σαντορίνη, οι διακοπές μιας οικογένειας από την Ινδία μετατράπηκαν σε τραγωδία όταν ένα 5χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι.

Tο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.

Οι αρχές συνέλαβαν τον πατέρα του παιδιού για έκθεση, τον διευθυντή και τον υπεύθυνο της πισίνας ο οποίος είναι και πιστοποιημένος ναυαγοσώστης, που εκείνη την στιγμή βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

Πώς έγινε η τραγωδία

Οι διακοπές μίας οικογένειας από την Ινδία στη Σαντορίνη εξελίχθηκε σε τραγωδία, όταν στις 11 το πρωί το παιδί βρέθηκε νεκρό στην πισίνα του ξενοδοχείου, όπου διέμεναν, στο Καμάρι. Σημειώνεται ότι η οικογένεια συμμετείχε σε γκρουπ με τουρίστες από την Ινδία, που διέμεναν στο ξενοδοχείο.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι κάποια στιγμή ο 33χρονος πατέρας βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε έξω δεν έβλεπε το παιδί του με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ψάχνουν όλοι στην πισίνα, μέχρι που το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στον πάτο.

Αμέσως ανέσυραν το παιδί από την πισίνα και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με απινιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου, δυστυχώς, λίγο αργότερα κατέληξε. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα της Θήρας.