Νεκρός στη πισίνα του πολυτελούς ενοικιαζόμενου δωματίου στη Μύκονο βρέθηκε ένας νεαρός Βραζιλιάνος.

Μαζί του στην πισίνα βρέθηκε αναίσθητος και ο φίλος του επίσης νεαρής ηλικίας, ο οποίος σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Στον Ορνό στη Μύκονο

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχείο στον Ορνό της Μυκόνου, όταν δύο νεαροί αλλοδαποί εντοπίστηκαν αναίσθητοι μέσα στην ιδιωτική πισίνα δωματίου.

Ο ένας ανασύρθηκε ζωντανός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 22 ετών, εντοπίστηκαν από το προσωπικό, το οποίο ανησύχησε βλέποντας υπερχείλιση νερού να κατεβαίνει σε χαμηλότερο όροφο.

Μπαίνοντας στο δωμάτιο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα: οι δύο νεαροί ακίνητοι μέσα στο νερό. Δεν αποκλείεται η υπερχείλιση να προήλθε την ώρα που οι δύο νέοι πάλευαν απεγνωσμένα να σωθούν.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, που επιβεβαίωσε τον θάνατο του 25χρονου και προσέφερε πρώτες βοήθειες στον 23χρονο, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

Ο ιατροδικαστής και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του πνιγμού.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.