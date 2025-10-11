Τραγωδία στη Σαντορίνη – 5χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα στην πισίνα, διερευνώνται από τις αρχές.
- Νέα επίδειξη δύναμης από τη Βόρεια Κορέα – Παρουσίασε νέο διηπειρωτικό πύραυλο
- Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος μετά από πυροβολισμούς στο Λονδίνο - Η αστυνομία αναζητά τον δράστη
- Πώς το 48χρονο θύμα ειδοποίησε την αστυνομία στον Άγιο Παντελεήμονα – Τι προβληματίζει την ΕΛ.ΑΣ.
- Κάτοικοι καθαρίζουν τα συντρίμμια των δυο ισχυρών σεισμών στις Φιλιππίνες - 8 νεκροί
Τραγωδία στη Σαντορίνη όπου ένα παιδί 5 χρόνων βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα ξενοδοχείου, στην περιοχή Καμάρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης και ξεκίνησε τιτάνια μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή.
Οι γιατροί προσπάθησαν να το σώσουν αλλά μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις αποδείχθηκε πως είναι πολύ αργά.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα στην πισίνα, διερευνώνται από τις αρχές.
- Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας 30-7: Το 2Χ2 με νέα επιβλητική νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
- Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
- Ο Μαξ Φερστάπεν αποχωρίζεται το θηρίο των 700 ίππων
- ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό
- Σφαγή στο Σουδάν: Χτύπημα με drones των RSF σκοτώνει τουλάχιστον 30 άτομα σε στρατόπεδο προσφύγων
- Ανέλαβε κι επίσημα τον Ερυθρό Αστέρα ο Σάσα Ομπράντοβιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις