Τραγωδία στη Σαντορίνη – 5χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Τραγωδία στη Σαντορίνη όπου ένα παιδί 5 χρόνων βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα ξενοδοχείου, στην περιοχή Καμάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης και ξεκίνησε τιτάνια μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή.

Οι γιατροί προσπάθησαν να το σώσουν αλλά μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις αποδείχθηκε πως είναι πολύ αργά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα στην πισίνα, διερευνώνται από τις αρχές.