Παξοί: Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο κοριτσάκι που πνίγηκε σε πισίνα
Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα γειτονικού σπιτιού στους Παξούς .
Όλα συνέβησαν όταν το κοριτσάκι που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι στους Παξούς και ενώ έπαιζε στον κήπο, κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή της μητέρα τους.
Η μητέρα μόλις αντιλήφθηκε την απουσία του παιδιού, ξεκίνησε να ψάχνει το μικρό κοριτσάκι με τη βοήθεια των γειτόνων.
Δυστυχώς σε μικρή απόσταση από το σπίτι όπου διέμενε το 4χρονο κορίτσι, μόλις 150 μέτρων, εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα γειτονικής βίλας.
Το άψυχο σώμα του μικρού παιδιού εντοπίστηκε από τον μάγειρα ο οποίος είχε πάει στο σπίτι για να εργαστεί.
Συνελήφθη η μητέρα
Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΥ του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή χωρίς αποτέλεσμα.
Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών και εντός της ημέρα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
