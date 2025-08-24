Σε σοκ και θλίψη παραμένει το νησί των Παξών για την απώλεια της μικρής Αμέλιας, που πνίγηκε σε πισίνα. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της χωρίς να το καταλάβουν οι δικοί της και έχασε τη ζωή της σε πισίνα συγκροτήματος κατοικιών.

Το παιδί βρήκαν νεκρό οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, έπειτα από τηλεφώνημα του μάγειρα της βίλας.

Μιλώντας στο MEGA, ο γιατρός του Κέντρου Υγείας, που έσπευσε στο σημείο, εξήγησε ότι, όσο κι αν προσπάθησαν γιατροί και αστυνομικοί να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Ο γιατρός του Κέντρου Υγείας, Μιχαήλ Καντάς, είπε:

«Μου τηλεφώνησε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος. “Γιατρέ έχουμε ένα παιδί, μάλλον είναι πνιγμός”. Πήραμε το ασθενοφόρο, πήγαμε εκεί, είχαν ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ, οι αστυνομικοί, παλεύαν εκεί».

45 λεπτά

Επί σαράντα πέντε λεπτά ο γιατρός προσπαθούσε να επαναφέρει το παιδί. Δεν εγκατέλειψε στιγμή, δίχως όμως αποτέλεσμα.

«Συνεχίσαμε εμείς με το οξυγόνο, πιο εξειδικευμένα, κάναμε περίπου τρία τέταρτα, δεν έπαιρνε το παιδί. Ο κύριος που το βρήκε, όπως μας το περιγράφει, ήταν ήδη πνιγμένο. Είχαν διασταλεί οι κόρες. Αυτό σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος. Οι γονείς δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι το παιδί χάθηκε, νόμιζαν ότι απλά κάτι έπαθε».

Η 4χρονη Αμέλια, διέφυγε από την προσοχή των δικών του, βγήκε από το σπίτι της οικογένειας, διήνυσε απόσταση σχεδόν 500 μέτρων κι έφτασε στην βίλα με την πισίνα. Οι ένοικοι έλειπαν και το κακό δεν άργησε να συμβεί. Το κοριτσάκι πιθανότατα θέλοντας να παίξει έπεσε στο νερό.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στους αστυνομικούς, ο πατέρας του παιδιού κοιμόταν στο δωμάτιο, η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά, ο παππούς καθόταν στο μπαλκόνι, η γιαγιά του μικρού κοριτσιού ήταν εκτός σπιτιού.

Ουδείς αντιλήφθηκε πως το παιδί απομακρύνθηκε.

Με εντολή εισαγγελέα, οι γονείς και ο παππούς συνελήφθησαν και αύριο θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Η μικρή Αμέλια σε λίγες ημέρες θα έκλεινε τα 4.