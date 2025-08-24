newspaper
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Παξοί: Γιατροί και αστυνομικοί προσπαθούσαν 45 λεπτά να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα
Ελλάδα 24 Αυγούστου 2025 | 23:50

Παξοί: Γιατροί και αστυνομικοί προσπαθούσαν 45 λεπτά να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα

«Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε», δήλωσε στο MEGA ο γιατρός του Κέντρου Υγείας. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της και βρέθηκε νεκρή στην πισίνα γειτονικού συγκροτήματος.

Spotlight

Σε σοκ και θλίψη παραμένει το νησί των Παξών για την απώλεια της μικρής Αμέλιας, που πνίγηκε σε πισίνα. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της χωρίς να το καταλάβουν οι δικοί της και έχασε τη ζωή της σε πισίνα συγκροτήματος κατοικιών.

Το παιδί βρήκαν νεκρό οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, έπειτα από τηλεφώνημα του μάγειρα της βίλας.

Μιλώντας στο MEGA, ο γιατρός του Κέντρου Υγείας, που έσπευσε στο σημείο, εξήγησε ότι, όσο κι αν προσπάθησαν γιατροί και αστυνομικοί να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Ο γιατρός του Κέντρου Υγείας, Μιχαήλ Καντάς, είπε:

«Μου τηλεφώνησε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος. “Γιατρέ έχουμε ένα παιδί, μάλλον είναι πνιγμός”. Πήραμε το ασθενοφόρο, πήγαμε εκεί, είχαν ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ, οι αστυνομικοί, παλεύαν εκεί».

45 λεπτά

Επί σαράντα πέντε λεπτά ο γιατρός προσπαθούσε να επαναφέρει το παιδί. Δεν εγκατέλειψε στιγμή, δίχως όμως αποτέλεσμα.

«Συνεχίσαμε εμείς με το οξυγόνο, πιο εξειδικευμένα, κάναμε περίπου τρία τέταρτα, δεν έπαιρνε το παιδί. Ο κύριος που το βρήκε, όπως μας το περιγράφει, ήταν ήδη πνιγμένο. Είχαν διασταλεί οι κόρες. Αυτό σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος. Οι γονείς δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι το παιδί χάθηκε, νόμιζαν ότι απλά κάτι έπαθε».

Η 4χρονη Αμέλια, διέφυγε από την προσοχή των δικών του, βγήκε από το σπίτι της οικογένειας, διήνυσε απόσταση σχεδόν 500 μέτρων κι έφτασε στην βίλα με την πισίνα. Οι ένοικοι έλειπαν και το κακό δεν άργησε να συμβεί. Το κοριτσάκι πιθανότατα θέλοντας να παίξει έπεσε στο νερό.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στους αστυνομικούς, ο πατέρας του παιδιού κοιμόταν στο δωμάτιο, η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά, ο παππούς καθόταν στο μπαλκόνι, η γιαγιά του μικρού κοριτσιού ήταν εκτός σπιτιού.

Ουδείς αντιλήφθηκε πως το παιδί απομακρύνθηκε.

Με εντολή εισαγγελέα, οι γονείς και ο παππούς συνελήφθησαν και αύριο θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Η μικρή Αμέλια σε λίγες ημέρες θα έκλεινε τα 4.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Stream newspaper
Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Μύκονος 24.08.25

Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Βραζιλιάνος

Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Βόλος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης
Βόλος 24.08.25

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο - «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης

Η αδερφή της άτυχης γυναίκας ξεσπάει καταγγέλλοντας την βίαια και κακοποιητική συμπεριφορά του 40χροονου - «Της έλεγα να χωρίσει αλλά φοβόταν. Φταίμε και εμείς» λέει η αδερφή της 36χρονης

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και άλλες πόλεις – «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»
Κοσμοσυρροή 24.08.25

Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε όλη τη χώρα - «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στα καλέσματα από δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στη απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας. Μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Κεντρικό σύνθημα: «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη».

Σύνταξη
Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές
Παράταση καλοκαιριού 24.08.25

Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές

Σε ιδανικό μήνα για διακοπές αναδεικνύεται ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Ο λόγοι είναι δύο: οι καιρικές συνθήκες και οι τιμές.

Σύνταξη
Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα
Ελλάδα 24.08.25

Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα

Ο άτυχος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με 36χρονη από φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου στην Αμμουδάρα υπέστη ανακοπή χθες Σάββατο, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν.

Σύνταξη
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα – Δημήτρης Κωνσταντάρας και ο πατέρας του σε ένα πορτρέτο ζωής
Ελλάδα 24.08.25

«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του και τον παππού του

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας σε δεύτερη ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα του. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία ετών

Σύνταξη
Πυρκαγιές: «Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος – Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση
Ελλάδα 24.08.25

«Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος - Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση

Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω των πυρκαγιών, αυξάνεται η θερμοκρασία στις καμένες περιοχές που γίνονται και πιο ευάλωτες στις πλημμύρες.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του – Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 24.08.25

«Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του - Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του - Τα μηνύματα στο facebook που τον εξόργισαν

Η 18χρονη κόρη του 40χρονου επισκέφθηκε τον πατέρα της στα κρατητήρια και τον ρώτησε γιατί το έκανε - Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης - Εισαγγελική έρευνα για το εξιτήριο από το ψυχιατρείο

Σύνταξη
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Κίνηση από την Κινέττα μέχρι τα Μέγαρα
Χάρτης 24.08.25 Upd: 19:21

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου - Κυκλοφοριακή συμφόρηση από την Κινέττα μέχρι τα Μέγαρα

Αυξημένη κίνηση στην Ολυμπία Οδό. Επιστρέφουν στα αστικά κέντρα οι εκδρομείς του Αυγούστου. Δείτε live την εικόνα που παρουσιάζουν οι μεγάλοι οδικοί άξονες.

Σύνταξη
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»
Σωματική έλξη; 24.08.25

Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»

Η Τζούλια Φοξ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Μύκονος 24.08.25

Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Βραζιλιάνος

Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου
On Field 24.08.25

Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Ο 15χρονος Μαξ ζει ένα μοναδικό όνειρο και ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον νεαρό, αλλά και την οικογένεια του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βόλος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης
Βόλος 24.08.25

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο - «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης

Η αδερφή της άτυχης γυναίκας ξεσπάει καταγγέλλοντας την βίαια και κακοποιητική συμπεριφορά του 40χροονου - «Της έλεγα να χωρίσει αλλά φοβόταν. Φταίμε και εμείς» λέει η αδερφή της 36χρονης

Σύνταξη
