Αντιμέτωπη με τον τραγικό χαμό ενός 4χρονου κοριτσιού βρίσκεται η οικογένεια του παιδιού, αλλά και η τοπική κοινωνία των Παξών, όπου συνέβη το μοιραίο.

Οι γονείς της 4χρονης και ο παππούς της οδηγήθηκαν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν, από τον οποίον ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Η 4χρονη Αμέλια βρισκόταν στο σπίτι της και σύμφωνα με τους γονείς της έπαιζε στην αυλή του, όταν απομακρύνθηκε χωρίς να το καταλάβει κανείς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού έφυγε εκείνη την ώρα από το σπίτι για να πάει στη δουλειά της, με τη μικρή να την ακολουθεί.

Μόλις η οικογένεια κατάλαβε την εξαφάνιση του μικρού κοριτσιού σήμανε συναγερμός στο νησί, με τους κατοίκους να αναζητούν κάποιο ίχνος της μαζί με την αστυνομία.

Η μικρή Αμέλια είχε φτάσει σε μια βίλα περίπου 300 μέτρα μακριά από το σπίτι της, πέφτοντας στην πισίνα που διέθετε το σπίτι χωρίς να την αντιληφθεί κανείς.

Η 4χρονη φαίνεται πως άνοιξε την εξώπορτα της βίλας, μπήκε μέσα αναζητώντας τη μητέρα της και, μη βρίσκοντάς την, πιθανότατα θέλησε να παίξει στην πισίνα. Εκεί συνέβη το μοιραίο.

Στην πισίνα την εντόπισε λίγη ώρα αργότερα, ο μάγειρας της βίλας όταν έφτασε εκεί για να εργαστεί. Τότε, οι αστυνομικοί και ο γιατρός του Κέντρου Υγείας προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν.

«Είμαι έτοιμη να πεθάνω»

Σοκαρισμένη από όσα συνέβησαν η γιαγιά της 4χρονης, δεν μπορεί να αντιληφθεί πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή η Αμέλια.

«Είμαι πολύ χάλια… Μου πήραν τον άντρα, το παιδί μου και τον γαμπρό μου για τον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου… Είμαι έτοιμη να πεθάνω» τόνισε, βλέποντας την υπόλοιπη οικογένεια να παίρνει το δρόμο για τη Δικαιοσύνη.