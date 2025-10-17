Ρόδος: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο συλληφθέντες για τον τραγικό πνιγμό της 3χρονης σε πισίνα

Αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς περιοριστικούς όρους, οι δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τον πνιγμό της 3χρονης από τη Βρετανία σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου.

Το τραγικό περιστατικό, που σημειώθηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ανέδειξε για ακόμη μια φορά τα κενά ασφαλείας που παραμένουν σε τουριστικές εγκαταστάσεις ιδίως σε χώρους με πισίνες όπου δεν υπάρχει πάντα ναυαγοσώστης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, δύο άνδρες –ένας 54χρονος Έλληνας που εργαζόταν σε συνεργαζόμενη επιχείρηση και ένας 44χρονος Βρετανός συγγενής του παιδιού– βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, πλημμεληματικού χαρακτήρα, καθώς το δικαστήριο δεν αναγνώρισε δόλο ή ενεργητική αμέλεια στη συμπεριφορά τους. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν λόγοι προσωρινής κράτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος υποστήριξε πως δεν είχε οποιαδήποτε ευθύνη επιτήρησης της πισίνας, καθώς η εργασία του αφορούσε την τεχνική υποστήριξη του χώρου και όχι τη φύλαξη των λουομένων. Ο 44χρονος, συγγενής του παιδιού, δήλωσε ότι δεν του είχε ανατεθεί η φροντίδα του παιδιού τη συγκεκριμένη στιγμή και ότι η μικρή απομακρύνθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή από την οικογένεια. Και οι δύο εξέφρασαν την οδύνη τους για το γεγονός, τονίζοντας ότι το περιστατικό τους έχει συγκλονίσει βαθιά.

Τι έδειξαν οι κάμερες

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου. Το βίντεο δείχνει το παιδί να εισέρχεται μόνο του στην πισίνα και να παραμένει στο νερό για περίπου δέκα λεπτά χωρίς να αντιληφθεί κανείς την παρουσία του. Στο διάστημα αυτό, δεν εντοπίζεται στο πλάνο κανένα άτομο που να ασκεί καθήκοντα επιτήρησης ή να βρίσκεται κοντά στην πισίνα. Το παιδί ανασύρθηκε αναίσθητο από πελάτισσα του ξενοδοχείου, η οποία αντιλήφθηκε τυχαία το σώμα του να επιπλέει.

Η μικρή μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων με την κατάστασή της να θεωρείται μη αναστρέψιμη. Το γεγονός αυτό έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και τη βρετανική κοινότητα τουριστών στη Ρόδο.

Η έρευνα των αρχών εστιάζει πλέον στις συνθήκες λειτουργίας της πισίνας και στο αν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφάλειας. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο, ενώ η επιχείρηση επικαλείται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του ξενοδοχείου θεωρείται «ιδιωτικός χώρος χρήσης» και εξαιρείται από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.