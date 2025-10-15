Στις 5:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στο τρίχρονο κοριτσάκι που είχε βρεθεί στον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο. Το παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου την Τρίτη και από εκεί στο Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου παραμένει στη ΜΕΘ.

Μετά την αξονική, ξεκίνησε αμέσως το χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο οίδημα στον εγκέφαλο του παιδιού

Μια αχτίδα ελπίδας έδωσε η τελευταία αξονική στην οποία υποβλήθηκε το παιδί χθες το βράδυ, η οποία έδειξε ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας. Ο διοικητής και νευροχειρουργός του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ο οποίος είχε την επιστασία της πολύωρης επέμβασης, περιέγραψε στην ΕΡΤ Ηρακλείου τη δραματική κατάσταση.

«Το παιδάκι έφτασε εδώ περί τις 9 το βράδυ και υποβλήθηκε αμέσως σε νέα αξονική τομογραφία η οποία έδειξε ίχνη λειτουργίας σε τμήμα του εγκεφάλου. Ξεκινήσαμε αμέσως χειρουργείο για να αντιμετωπίσουμε το πράγματι μεγάλο οίδημα που εμφάνιζε ο εγκέφαλός του. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε περίπου στις 5 το πρωί και από εκεινη την ώρα το κοριτσάκι παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων. Ελπίζουμε. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε».

ΠΑΓΝΗ: Συγκρατημένη αισιοδοξία

Η αρχική εικόνα που είχαν οι γιατροί στη Ρόδο έκανε λόγο για εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και πιθανή μη αναστρέψιμη βλάβη. Ωστόσο, η νέα αξονική στο ΠΑΓΝΗ και η επείγουσα νευροχειρουργική επέμβαση δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία, αν και η κατάσταση του παιδιού παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Υπενθυμίζεται ότι η 3χρονη είναι βρετανικής καταγωγής και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στη Λάρδο Ρόδου, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά της.

Η μεταφορά στο ΠΑΓΝΗ κρίθηκε απαραίτητητη έπειτα από τη διαπίστωση ότι το παιδί είχε εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα. Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε αεροπορικώς με διαδικασίες-εξπρές, καθώς το Ηράκλειο διέθετε διαθέσιμη ΜΕΘ Παίδων αλλά και εξειδικευμένη νευροχειρουργική ομάδα.

Δύο συλλήψεις

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Ρόδου αλλά και την ευρύτερη κοινή γνώμη, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια σε χώρους αναψυχής, ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί του ΑΤ Νότιας Ρόδου έχουν προχωρήει στη σύλληψη του θείου της 3χρονης που είχε την επίβλεψή της καθώς και του υπευθύνου του ξενοδοχείου.