Κόσμος 14 Μαΐου 2026

Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Ο υποψήφιος παράταξης της ριζοσπαστικής αριστεράς για την προεδρία Ρομπέρτο Σάντσες επιβεβαιώθηκε χθες Τετάρτη πως πέρασε στον δεύτερο γύρο των εκλογών στο Περού, και θα αναμετρηθεί με την υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, βάσει των σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων, με το 99,94% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Angela Ponce, επάνω, ο Ρομπέρτο Σάντσες).

Η διαφορά του κ. Σάντσες από τον ακροδεξιό υποψήφιο Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα στη μάχη για τον δεύτερο γύρο, μετά την ψηφοφορία της 12ης Απριλίου, είναι κάπου 18.800 ψήφοι.

«Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός», δήλωσε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες

Με μόλις 55 πρακτικά καταμέτρησης να μένουν να ελεγχθούν—αντιπροσωπεύουν 16.500 ψήφους—δεν είναι πλέον μαθηματικά εφικτή η ανατροπή.

Κατά τα επίσημα αποτελέσματα, ο κ. Σάντσες πιστώθηκε το 12% των ψήφων, έναντι 11,9% του κ. Αλιάγα. Η κ. Φουχιμόρι, που αναδείχτηκε πρώτη, έλαβε το 17,1%.

Τα οριστικά αποτελέσματα όπως ανακοινώνονται από την εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE), που τα δημοσιοποιεί σε πραγματικό χρόνο στον ιστότοπό της, θα είναι διαθέσιμα ως αύριο Παρασκευή.

«Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός», είπε ο Ρομπέρτο Σάντσες χθες σε δημοσιογράφους, εξερχόμενος από την έδρα του κόμματός του στη Λίμα.

Αυτή θα είναι η τέταρτη προσπάθεια της Κέικο Φουχιμόρι να εκλεγεί στο κορυφαίο αξίωμα της χώρας των Ανδεων.

Η 50χρονη είναι κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι. Από την άλλη, είναι η πρώτη φορά που ο Ρομπέρτο Σάντσες, 57 ετών, διεκδικεί την προεδρία.

Πάνω από 27 εκατομμύρια ψηφοφόροι κλήθηκαν και θα κληθούν εκ νέου την 7η Ιουνίου στις κάλπες στο κράτος της Λατινικής Αμερικής—όπου η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική—για να εκλέξουν, πέρα από τον νέο ή την νέα πρόεδρο, τα μέλη του κοινοβουλίου, το οποίο, για πρώτη φορά από τα χρόνια του 1990, θα αποκτήσει ξανά δυο σώματα, Βουλή και Γερουσία.

Τον θέλουν στη φυλακή…

Παράλληλα με την είδηση ότι ο κ. Σάντσες περνά στον δεύτερο γύρο, έγινε γνωστό ότι η εισαγγελία ζητεί να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 5 ετών και 4 μηνών σε βάρος του υποψηφίου, διότι φέρεται να είχε δηλώσει «ψευδή στοιχεία» στις εκλογικές αρχές για τη χρηματοδότηση της παράταξής του και να «καταχράστηκε» ποσό αρκετών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων από το 2018 ως το 2020 ενόψει τοπικών εκλογικών διαδικασιών—ο ενδιαφερόμενος μιλά για «ψέμα» κατασκευασμένο με σκοπό την πολιτική του εξόντωση.

Η υπόθεση είχε παρουσιαστεί αρχικά σε δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2026, αλλά η έδρα την είχε απορρίψει εν μέρει, ζητώντας από την εισαγγελία να τροποποιήσει τον φάκελο.

Η δικαιοσύνη αναμένεται να αποφασίσει αν η υπόθεση θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες την 27η Μαΐου.

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»

Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη
Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν
Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν

Με 221 ψήφους ή 91% υπέρ της υποψηφιότητας, έναντι 22 ψήφων που καλούσαν σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα πάρει επίσημα το χρίσμα με την τυπική έγκριση των μελών του κόμματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού
Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας καθησυχάζει για τον χανταϊό, αποκλείοντας μάσκες και περιορισμούς, ενώ διαβεβαιώνει για την επάρκεια αποθεμάτων και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Το «γράμμα στο συρτάρι»: Τι προβλέπει το πρωτόκολλο Τραμπ αν «εξουδετερωθεί» από ξένους εχθρούς [βίντεο]
Αποκάλυψη-σοκ από τον Λευκό Οίκο: Το σχέδιο εκδίκησης και διαδοχής του Τραμπ

Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής και εκδίκησης έφερε στο φως στέλεχος του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει σαφείς γραπτές εντολές στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του.

Φιλιππίνες: Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με πυροβολισμούς στη Γερουσία δηλώνει ο πρόεδρος της χώρας
Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με τους πυροβολισμούς στη Γερουσία, δηλώνει ο πρόεδρος των Φιλιππίνων

Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων κατά την απόπειρα σύλληψης του καταζητούμενου γερουσιαστή ντελα Ρόσα, με τον πρόεδρο Μάρκος να ζητά ηρεμία και να αρνείται εμπλοκή.

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Βαριά «καμπάνα» από την εισαγγελία για τον Σαρκοζί: Επτά χρόνια φυλάκιση και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Δικάζεται η έφεση στην υπόθεση καταδίκης του Νικολά Σαρκοζί για συνωμοσία σχετικά με τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από την Λιβύη το 2007

Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Στο Πεκίνο ο Τραμπ - Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ

H Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας καθώς νίκησε την Λάτσιο στον τελικό και απέδειξε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της καθώς έχει πάρει και το πρωτάθλημα

Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα
Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα

Στην πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Έτσι Ξαφνικά» με την «συμπαράσταση» της καλής του φίλης Μαρινέλλας, ή οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας

Η βραδιά του Ροντινέι
Η βραδιά του Ροντινέι

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πόλεμος στην εστίαση
Πόλεμος στην εστίαση

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League

Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!

Ο Ολυμπιακός το ήθελε και προκρίθηκε, καθώς με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 17-16 την Μπρέσια και πέρασε οριστικά στο Final Four του LEN Champions League που θα γίνει στη Μάλτα!

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί

Μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την αποκάλυψη του in αναφορικά με τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην υπόθεση των υποκλοπών

Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ
Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσφατη αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα» σημειώνει ο Ζ. Κεσσές.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

