Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο

Ο υποψήφιος παράταξης της ριζοσπαστικής Αριστεράς για την προεδρία του Περού, Ρομπέρτο Σάντσες, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αρχίσει την εκστρατεία του ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών, με φόντο την αμφισβήτηση της διαδικασίας.

«Είναι προφανές ότι, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης, πρέπει να αρχίσουμε από τώρα» την εκστρατεία, εξήγησε μιλώντας σε ανταποκριτές του ξένου Τύπου στη Λίμα. Οι εκλογικές αρχές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πρακτικών καταμέτρησης που φέρονται να παρουσιάζουν ανωμαλίες μένει ακόμη να ελεγχθεί.

Η υποψήφια της Δεξιάς έχει επιβεβαιωθεί για τον δεύτερο γύρο

Με το 97% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, η υποψήφια της Δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι είναι η μόνη που έχει επιβεβαιωθεί πως πέρασε στον δεύτερο γύρο, την 7η Ιουνίου, αναδεικνύεται πρώτη, συγκεντρώνοντας το 17,1%. Ο Ρομπέρτο Σάντσες (12%) προηγείται με μερικές δεκάδες χιλιάδες ψήφους στη μάχη για τη δεύτερη θέση με τον Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα (11,9%). Η διαφορά ήταν 29.300 ψήφοι χθες.

Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς διαβεβαιώνει πως δεν θα θεωρήσει πως έχει περάσει στον δεύτερο γύρο προτού ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα, καλώντας να γίνει σεβαστή η διαδικασία.

«Υπάρχει επίμονη βούληση να μην αναγνωριστεί η ψήφος των πολιτών», πρόσθεσε, αναφερόμενος -χωρίς να τον κατονομάσει- στον κ. Λόπες Αλιάγα, που καταγγέλλει «νοθεία», «απάτη».

Ενδεχόμενη αμφισβήτηση των επίσημων αποτελεσμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ανακαταμέτρηση» του συνόλου των ψήφων, κάτι που θα καθυστερούσε ακόμη περισσότερο την ανακήρυξη των νικητών, πρόσθεσε.

Καθυστερήσεις στην εκλογική διαδικασία

Στον πρώτο γύρο, προβλήματα και καθυστερήσεις στις παραδόσεις εκλογικού υλικού εμπόδισαν πάνω από 50.000 ψηφοφόρους στο Περού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αναγκάζοντας τις αρχές να παρατείνουν τη διαδικασία για μια ημέρα.

Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Περού διαπίστωσε «σοβαρά» τεχνικά προβλήματα στον πρώτο γύρο, τονίζοντας ωστόσο πως δεν έχει δει «καμιά αντικειμενική απόδειξη» ότι διαπράχθηκε νοθεία.

Από την πλευρά της, η Κέικο Φουχιμόρι, η κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), επισήμως δεν διεξάγει προεκλογική εκστρατεία μεν, πάντως επισκέπτεται περιοχές όπου έλαβε υψηλά ποσοστά, για να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές της, σύμφωνα με την ομάδα της.

Ο 57χρονος Ρομπέρτο Σάντσες, μέλος του Κογκρέσου και πρώην υπουργός Εμπορίου, παρουσιάζεται ως κληρονόμος του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο, που καταδικάστηκε να εκτίσει 11 χρόνια κάθειρξη για «ανταρσία», επειδή είχε αποπειραθεί να διαλύσει το κοινοβούλιο το 2022.

Η εκλογική του βάση εντοπίζεται κυρίως σε επαρχίες του νότου. Ευαγγελίζεται ρήξη με το φιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο και συνηγορεί υπέρ της ανάδειξης Συντακτικής Συνέλευσης, για να καταρτιστεί νέο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos, η Κέικο Φουχιμόρι και ο Ρομπέρτο Σάντσες -αν επιβεβαιωθεί ότι οι δυο τους θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο- θα δώσουν αμφίρροπη μάχη: προσελκύουν περί το 38% των προθέσεων ψήφου τόσο η μεν όσο και ο δε, ενώ το ποσοστό όσων είπαν πως θα ψηφίσουν λευκό ή άκυρο είναι 17%. Αν αντιμετωπίσει τον Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα, αντιθέτως, η Κέικο Φουχιμόρι οδεύει σε καθαρή ήττα.