Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα μετά τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στο Περού με κάτι περισσότερο από το 16% των ψήφων, ενώ ο υπερσυντηρητικός Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα και ο υποψήφιος της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες θα δώσουν μάχη ως το νήμα για τη δεύτερη θέση, υπέδειξαν δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα (στη φωτογραφία του Reuters/Wilfredo Fernandez, επάνω, η Κέικο Φουχιμόρι ψηφίζει σε εκλογικό τμήμα στην πρωτεύουσα Λίμα).

Η διεξαγωγή δεύτερου γύρου τον Ιούνιο μοιάζει αναπόφευκτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων

Καθώς καμιά και κανένας από τους διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στη χώρα των Aνδεων δεν μοιάζει να βρίσκεται σε θέση να περάσει το όριο του 50% που απαιτείται για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, η διεξαγωγή δεύτερου γύρου τον Ιούνιο μοιάζει αναπόφευκτη, επισήμαναν τα ινστιτούτα Ipsos και Datum.

Τα εκλογικά τμήματα άρχισαν να κλείνουν περί τις 18:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), με περίπου μια ώρα καθυστέρηση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εκστρατεία απελάσεων

Η Κέικο Φουχιμόρι υποσχέθηκε εκστρατεία απελάσεων παράτυπων μεταναστών, προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων και εξάπλωση του συντηρητικού κύματος που σαρώνει την περιοχή της Λατινικής Αμερικής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υποψήφια της δεξιάς μίλησε για «αποκατάσταση του νόμου και της τάξης» μέσα στις πρώτες 100 ημέρες αν αναλάβει την εξουσία στο κράτος των Ανδεων, το οποίο πλήττεται από την εγκληματικότητα.

Και υπογράμμισε την εγγύτητά της με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και τους πολιτικούς της δεξιάς που κυβερνούν χώρες της περιοχής — όπως την Αργεντινή, τη Χιλή, τον Ισημερινό, τη Βολιβία (περισσότερα εδώ).