15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
Εκλογές στο Περού: Καταγγελίες για νοθεία ανεβάζουν την ένταση
Κόσμος 15 Απριλίου 2026, 09:58

Εκλογές στο Περού: Καταγγελίες για νοθεία ανεβάζουν την ένταση

Κανόνας έχει γίνει στο Περού η πολιτική αστάθεια, καθώς γνώρισε οκτώ προέδρους μέσα σε δέκα χρόνια, με τους πολίτες να μην κρύβουν πως έχουν πια απαυδήσει

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία του Περού, Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα, συγκέντρωσε χθες, Τρίτη, εκατοντάδες υποστηρικτές του στη Λίμα και έδωσε 24 ώρες προθεσμία στις εκλογικές αρχές να ακυρώσουν τις εκλογές της Κυριακής, στις οποίες βλέπει «απάτη».

Η υποψήφια της δεξιάς, Κέικο Φουχιμόρι, 50 ετών, βρίσκεται ακόμη στην πρώτη θέση, με κάτι παραπάνω από το 80% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, ωστόσο δίνεται μάχη για τη δεύτερη, που συνεπάγεται συμμετοχή στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 7 Ιουνίου.

Πάνω από 50.000 ψηφοφόροι, που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία την Κυριακή εξαιτίας προβλημάτων στις παραδόσεις εκλογικού υλικού, κλήθηκαν να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα την Δευτέρα.

«Τους δίνω 24 ώρες για να ανακηρύξουν απόλυτα άκυρη αυτή την εκλογική απάτη», επέμεινε ο πρώην δήμαρχος της περουβιανής πρωτεύουσας, πλαισιωμένος από εκατοντάδες οπαδούς του, και κάλεσε να υπάρξει κινητοποίηση σε εθνική κλίμακα αν η απαίτησή του αυτή απορριφθεί.

«Είμαι αγανακτισμένη για αυτή την αηδιαστική νοθεία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζένιφερ Χιμένες, μία 38χρονη που βρέθηκε ανάμεσα στους διαδηλωτές οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μπροστά στην έδρα του εκλογοδικείου (JNE). «Θέλουμε νέες εκλογές», φώναζε το πλήθος.

Η εκλογική αρχή πρέπει «να δράσει, να δηλώσει εντελώς άκυρη τη διαδικασία αυτή ή να βρει λύση», είχε πει νωρίτερα ο υποψήφιος Λόπες Αλιάγα, από τα φαβορί του πρώτου γύρου.

Η Φουχιμόρι, κόρη του αυταρχικού άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), παραμένει πρώτη με σχεδόν το 17% των ψήφων έπειτα από την καταμέτρηση του 82% των ψηφοδελτίων, που προχωρά με βραδύτητα.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, στα οποία, αρχικά, έδιναν τον τόνο αυτά από την πρωτεύουσα Λίμα, θέλουν τον Λόπες Αλιάγα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, αλλά το προβάδισμά του προοδευτικά μειώνεται.

Στατιστικές προβολές του ινστιτούτου Ipsos φέρουν τον Ρομπέρτο Σάντσες, 57 ετών, υποψήφιο κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, που βρίσκεται κοντά στον πρώην πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο, να περνά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού.

Από την πλευρά του, ο Καστίγιο αυξάνει τα ποσοστά του προοδευτικά, καθώς έχει φτάσει στο 11%, ενώ ο Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα εξασφαλίζει ως τώρα κάτι παραπάνω από το 13%. Η διαδικασία «πρέπει να γίνει σεβαστή» ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είπε στο AFP ο Σάντσες.

Αμφίρροπη η μάχη στο Περού

Τα διαδικαστικά προβλήματα «δίνουν επιχειρήματα, τη χειρότερη στιγμή, σε πολλούς παράγοντες, οι οποίοι, αν δεν τους ικανοποιεί το αποτέλεσμα, φωνάζουν πως έγινε νοθεία, αν όχι κάτι χειρότερο», σημείωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πολιτειολόγος Εδουάρδο Νταργιάν.

«Δεν βρήκαμε κανένα αντικειμενικό στοιχείο που να υποστηρίζει τις καταγγελίες για νοθεία ως αυτό το στάδιο, όμως είναι σαφές ότι υπήρξαν σοβαρές δυσλειτουργίες», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Αναλίσα Κοράδο, επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο JNE υποβλήθηκε προσφυγή εναντίον του επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας εκλογικών διαδικασιών (ONPE) Πιέρο Κορβέτο και άλλων αξιωματούχων, για παραβίαση του δικαιώματος συμμετοχής στην ψηφοφορία και παρεμπόδισή της, ενώ συνελήφθη ένας αξιωματούχος και διενεργούνται έρευνες σε βάρος υπεργολάβου.

Η διαφορά «ανάμεσα στους υποψήφιους είναι πολύ μικρή, πρέπει να περιμένουμε με σύνεση και σεβασμό», σχολίασε η Φουχιμόρι, παρότι την επομένη των εκλογών πανηγύριζε τη νίκη επί του «εχθρού», που είναι κατ’ αυτήν η αριστερά.

Στο Περού, όπου η πολιτική αστάθεια έχει παγιωθεί – γνώρισε οκτώ προέδρους μέσα σε δέκα χρόνια – ορισμένοι πολίτες δεν κρύβουν πως έχουν απαυδήσει. «Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν ξέρουμε καν αν τα αποτελέσματα είναι αληθινά. Πρέπει να ξαναγίνουν οι εκλογές», έκρινε η Γεραλδίν Γκαρίδο, μία 35χρονη ρεσεψιονίστ.

Πάνω από 27 εκατομμύρια ψηφοφόροι κλήθηκαν στις κάλπες στο Περού – όπου η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική – για να εκλέξουν, πέρα από τον/την πρόεδρο, τα μέλη του κοινοβουλίου, το οποίο, για πρώτη φορά από τα χρόνια του 1990, θα αποκτήσει ξανά δυο σώματα, Βουλή και Γερουσία.

Με φόντο τη ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας, αρκετοί υποψήφιοι έκαναν ακραίες προτάσεις, από την οικοδόμηση φυλακών στη ζούγκλα, περικυκλωμένων από δηλητηριώδη ερπετά, τη χορήγηση πριμ σε αστυνομικούς αν σκοτώνουν κακοποιούς, μέχρι και την επαναφορά της ποινής του θανάτου.

Ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος, κανονικά, πρέπει να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντά στις 28 Ιουλίου.

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου
Κόσμος 15.04.26

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου

Η Μπίτα Χεμάτι, ενδέχεται να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από το Ιράν για κατηγορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με νεκρούς – Προς νέες συνομιλίες οδεύουν ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος 15.04.26 Upd: 08:54

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με νεκρούς – Προς νέες συνομιλίες οδεύουν ΗΠΑ και Ιράν

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον οδεύουν προς νέο γύρο συνομιλιών ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ - Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Τσερνόμπιλ: Καλλιεργούσαν για χρόνια καλαμπόκι και σιτάρι στη Ζώνη Αποκλεισμού
Δημόσιος κίνδυνος 15.04.26

Καλλιεργούσαν για χρόνια σιτηρά στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ

Από το 2020 καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Ειρηνικός Ωκεανός: Αλλοι 4 νεκροί σε δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ταχύπλοων
Αλλοι 4 νεκροί 15.04.26

Συνεχίζουν τις δολοφονικές επιθέσεις τους στον Ειρηνικό οι ΗΠΑ

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ακόμη ταχύπλοο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 174 από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Αϊτή: Εντείνονται οι επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, αλλά αυτές προσαρμόζονται
Χιλιάδες νεκροί 15.04.26

Εφτάψυχες οι συμμορίες στην Αϊτή

Η Αϊτή συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις εναντίον τους, καταφέρνουν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τουρκία: Καταδίκασαν σε 2,5 χρόνια φυλάκιση τον δημοσιογράφο Αράπκιρλι
Τουρκία 15.04.26

2,5 χρόνια φυλάκιση στον δημοσιογράφο Αράπκιρλι

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ζαφέρ Αράπκιρλι καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για σχόλια που είχε κάνει μέσω X όσον αφορά τις πολυαίμακτες συγκρούσεις στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Συμβούλιο Ασφαλείας 15.04.26

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «διαστρέβλωση εγγράφου του ΟΗΕ»

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Κόσμος 14.04.26

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο - Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη

Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι βαρύ, με αρκετά γαλάζια στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους - Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Κίνηση της Κομισιόν 15.04.26

Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Champions League 15.04.26

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

ΔΥΠΑ: Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με τον Κοινωνικό Τουρισμό – Τι ισχύει για πολύτεκνους και ΑμεΑ
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 15.04.26

Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή την 1η Μαΐου και αφορά 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα - Από έξι έως 12 οι διανυκτερεύσεις αναλόγως προορισμού

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου
Κόσμος 15.04.26

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου

Η Μπίτα Χεμάτι, ενδέχεται να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από το Ιράν για κατηγορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση
Στη Θεσσαλονίκη 15.04.26

Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση (βίντεο)

Ο επίδοξος διαρρήκτης προσπάθησε να διαφύγει όταν έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, που τον είδε να προσπαθεί να μπει στο καφεκοπτείο στη δυτική Θεσσαλονίκη και του φώναξε

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Καμπανάκι κινδύνου 15.04.26

Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα - Πιθανό δελτίο

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Θεσσαλονίκη: Αναστέλλονται δρομολόγια για τρένα από και προς Σέρρες – Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Ο λόγος 15.04.26

Αναστέλλονται δρομολόγια τρένων στη Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Αντί για τον αποκλεισμό 15.04.26

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις

Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης

Αιχμές από την Κουμουνδούρου για την άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση δυσπιστίας, ο κίνδυνος αντισυσπείρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Αποκαλυπτική έρευνα για το σχολείο και την κοινωνία – Στην οικογένεια (των άλλων) χρεώνουμε τη νεανική βία
Πανελλαδική έρευνα 15.04.26

Ποιο σχολείο θέλουμε; Ναι στη σεξουαλική αγωγή, όχι στα υποχρεωτικά θρησκευτικά

Σε ποιο σχολείο θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας; Ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του «Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς», σχολιάζει την έρευνα «Σχολικό Κουδούνι 2026».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

