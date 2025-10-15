Νέες εξετάσεις στο τρίχρονο κοριτσάκι που βρέθηκε σε πισίνα – Σήμερα θα κριθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρό

Στο ΠΑΓΝΗ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η τρίχρονη που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου — ένα εύρημα που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό και ενδεικτικό πιθανής μη αναστρέψιμης βλάβης, αλλά όχι οριστική ένδειξη εγκεφαλικού θανάτου.

Το βράδυ της Τρίτης, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει άμεση αεροδιακομιδή της τρίχρονης -με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο- από τη Ρόδο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και εισήχθη διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Οι κρίσιμες εξετάσεις

Όπως σημειώνουν οι γιατροί, η αρχική εκτίμηση για εγκεφαλικό θάνατο του ανήλικου κοριτσιού θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από εξειδικευμένες εξετάσεις, οι οποίες θα γίνουν σήμερα.

Συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί νέα αξονική τομογραφία που θα δείξει αν υπάρχει εκτεταμένη ισχαιμία εγκεφάλου (δηλαδή έλλειψη αιμάτωσης και οξυγόνωσης του εγκεφαλικού ιστού), ώστε να βγάλουν συμπεράσματα οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του άτυχου τρίχρονου κοριτσιού.

Δύο συλλήψεις

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Ρόδου αλλά και την ευρύτερη κοινή γνώμη, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια σε χώρους αναψυχής, ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί του ΑΤ Νότιας Ρόδου προχώρησαν στη σύλληψη του θείου της 3χρονης που είχε την επίβλεψή της και του υπευθύνου του ξενοδοχείου.