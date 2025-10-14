newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
Ελλάδα 14 Οκτωβρίου 2025 | 18:03

Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του θείου της 3χρονης, που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου, και τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Το παιδί βρέθηκε νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο.

Δύο συλλήψεις

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του θείου της 3χρονης και του υπευθύνου του ξενοδοχείου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για το πως το παιδί ηλικίας περίπου 3 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Αφού διασωληνώθηκε υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και “υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος”, όπως δήλωσε στη “Δημοκρατική της Ρόδου”, ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος.

Το παιδί βρέθηκε σήμερα λίγο πριν το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο. Στις 3 το μεσημέρι το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε Νοσοκομείο είτε των Αθηνών, είτε της Κρήτης, για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του, γιατί ενδέχεται να αποφασίσει η οικογένεια τη δωρεά οργάνων. «Το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα ή στην Κρήτη, ώστε να γίνει ομοιόσταση των υπολοίπων ζωτικών οργάνων του, μήπως η οικογένεια αποφασίσει να μεταμοσχευθούν κάποια όργανα», ανέφερε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα, αφού μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου μυδριασμένο, σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, χαρακτηρίζοντας από την πρώτη στιγμή πολύ βαρύ το περιστατικό, αφού στις πρώτες του δηλώσεις της «δ» είχε αναφέρει ότι το παιδί φαίνεται ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και δεν αντιδρά.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός-επειγοντολόγος Βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό», όπως είπε ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Παραμένει άγνωστο το πως διέφυγε το παιδί της προσοχής της οικογένειάς του όπου παραθέριζαν για διακοπές και βρέθηκε να είναι χωρίς τις αισθήσεις του στην μεγάλη πισίνα του ξενοδοχείου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε την άνοδο του Οκτωβρίου – Βουτιά για τον ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε την άνοδο του Οκτωβρίου – Βουτιά για τον ΟΠΑΠ

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας
Ανώτατη Εκπαίδευση 14.10.25

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας

Εκκένωση της κατάληψης που είχαν αποφασίσει οι φοιτητές - «εφαρμόστηκε ο νόμος» δηλώνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό
Ελλάδα 14.10.25

Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό

Ο δικηγόρος του 22χρονου Χαράλαμπος Λυκούδης μίλησε στο MEGA και το Live News περιγράφοντας όλα όσα του είπε ο 22χρονος για το διπλό φονικού στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Πέθανε στη φυλακή ο οδηγός που είχε προκαλέσει το τροχαίο με θύμα 50χρονη στον Λαγκαδά – Τι καταγγέλλεται
Ελλάδα 14.10.25

Πέθανε στη φυλακή ο οδηγός που είχε προκαλέσει το τροχαίο με θύμα 50χρονη στον Λαγκαδά – Τι καταγγέλλεται

Ο άνδρας που είχε προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο στον Λαγκαδά, πέθανε στις φυλακές Κορυδαλλού έναν μήνα μετά τον θάνατο της 50χρονης μητέρας που σκότωσε

Σύνταξη
Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος
Καταστροφές 14.10.25

Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος

Ο δήμος Ραφήνας - Πικερμίου γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου «να διαλευκανθούν τα περιστατικά και να διασφαλιστεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ
Πόλο 14.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μλάντοστ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη
Γυναικεία οπτική 14.10.25

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρντ Αρνό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ
Στοιχεία από το 2016 14.10.25

Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ

Σε έκθεση της Sea-Watch καταγράφονται 60 βίαια περιστατικά από το 2016 από τις λιβυκές πολιτοφυλακές. Πάνω από 169.000 άνθρωποι επέστράφησαν βίαια στη Λιβύη όπου υπέστησαν κακοποίηση και βασανιστήρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας
Ανώτατη Εκπαίδευση 14.10.25

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας

Εκκένωση της κατάληψης που είχαν αποφασίσει οι φοιτητές - «εφαρμόστηκε ο νόμος» δηλώνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό
Ελλάδα 14.10.25

Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό

Ο δικηγόρος του 22χρονου Χαράλαμπος Λυκούδης μίλησε στο MEGA και το Live News περιγράφοντας όλα όσα του είπε ο 22χρονος για το διπλό φονικού στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Κόσμος 14.10.25

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σύνταξη
Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
On Field 14.10.25

Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Ξεκίνησε με τον Αϊτεκίν που δεν είναι διεθνής, ακολούθησε ο Οσμερς (1η κατηγορία), ενώ οι επόμενοι είναι ο ελίτ Τσβάιερ για το Αρης-Παναθηναϊκός και ο έμπειρος 1ης κατηγορίας Στέγκεμαν για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
Ραγδαίες εξελίξεις 14.10.25

Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία - Τι σηματοδοτεί η απόφαση

Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού αναστέλλεται μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 14.10.25

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του Δήμου Πειραιά με επίκεντρο το «Street basket». Ο Δήμος φέρνει τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σύνταξη
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
