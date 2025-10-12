Τραγωδία σημειώθηκε στη Σαντορίνη το πρωί του Σαββάτου (12/10), όταν ένα 5χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου.

Οι αρχές συνέλαβαν τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου, τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας, πιστοποιημένο ναυαγοσώστη, και τον 33χρονο πατέρα του παιδιού. Οι δύο πρώτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ο τρίτος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σήμερα, και οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου.

Παράλληλα, αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου, που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Σαντορίνη

Ο 5χρονος βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι ανήκαν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία. Ο πατέρας του είχε βουτήξει πρώτος στο νερό και όταν βγήκε, δεν είδε το παιδί πουθενά.

Οι παριστάμενοι άρχισαν να ψάχνουν τον 5χρονο, ώσπου εντοπίστηκε μέσα στο νερό χωρίς τις αισθήσεις του.

Έβγαλαν το παιδί από την πισίνα και με τη βοήθεια του προσωπικού του ξενοδοχείου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης. Στη συνέχεια το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα»

Μιλώντας στην ΕΡΤ για το τραγικό αυτό περιστατικό, ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, είπε ότι οι προδιαγραφές της πισίνας δεν απαιτούσαν την παρουσία ναυαγοσώστη.

«Αυτό το λέω με την επιφύλαξη που μπορεί να έχει κάποιος όταν λαμβάνει μια είδηση για ένα τέτοιο γεγονός», είπε και πρόσθεσε ότι «η Αστυνομική Υποδιεύθυνση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα».

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε επίσης ότι στο ξενοδοχείο υπήρχε απινιδωτής, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε άμεσα, ενώ δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν το παιδί διακομιστεί στο Νοσοκομείο Θήρας.

«Παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαινόταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή», είπε ο δήμαρχος του νησιού.