ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.
- Γιορτή σήμερα 14 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
- Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...
- Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ενας 22χρονος Γεωργιανός, ηγέτης εξτρεμιστικού δικτύου, καταδικάστηκε χθες Τετάρτη από δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας και άλλων μειονοτήτων στις ΗΠΑ (στη φωτογραφία από Eastern District of New York via Courthouse News, επάνω, ο 22χρονος νεοναζί).
Ενα από τα σχέδια του 22χρονου νεοναζί αφορούσε τη διανομή δηλητηριασμένων γλυκισμάτων από κάποιον που θα φορούσε στολή Αϊ-Βασίλη
Ως ηγετικό στέλεχος του διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου Maniac Murder Cult (MMC), ο Μιχαήλ Τσιχικβισβίλι «στρατολόγησε άλλους» για να διαπράξουν βίαιες επιθέσεις με στόχο την προώθηση της ιδεολογίας της οργάνωσης «συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της υποκίνησης επίθεσης που θα προκαλούσε πολλά θύματα στη Νέα Υόρκη», ανέφερε η εισαγγελία του Μπρούκλιν.
Γνωστός με το προσωνύμιο «Διοικητής Χασάπης» («Commander Butcher»), ο 22χρονος εκδόθηκε από τη Μολδαβία τον Μάιο του 2025 και τον Νοέμβριο ομολόγησε την ενοχή του.
«Αυτή η σύλληψη και η επακόλουθη καταδίκη στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα προς όσους επιθυμούν να εμπλακούν σε εγκλήματα μίσους», σχολίασε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Τζέιμς Μπάρνακλ.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Μιχαήλ Τσιχικβισβίλι, ο οποίος ταξίδεψε στο Μπρούκλιν το καλοκαίρι του 2022, χρησιμοποίησε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram για να υποκινήσει αρκετούς ομοϊδεάτες του να στοχοποιήσουν την εβραϊκή κοινότητα και άλλες μειονότητες μέσω βομβιστικών επιθέσεων, εμπρησμών και δηλητηριάσεων.
Επεσε… σε μυστικό πράκτορα
Μεταξύ των ατόμων που προσέγγισε, όμως, ήταν κι ένας μυστικός πράκτορας.
Ενα από τα σχέδιά του αφορούσε τη διανομή δηλητηριασμένων γλυκισμάτων από κάποιον που θα φορούσε στολή Αϊ-Βασίλη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024.
Η ανταλλαγή μηνυμάτων με τον μυστικό πράκτορα οδήγησε στην αποκάλυψη του σχεδίου και στη σύλληψη του Τσιχικβισβίλι στη Μολδαβία.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
- ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
- Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
- Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
- Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
- Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
- Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
- Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις