Ενας 22χρονος Γεωργιανός, ηγέτης εξτρεμιστικού δικτύου, καταδικάστηκε χθες Τετάρτη από δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας και άλλων μειονοτήτων στις ΗΠΑ (στη φωτογραφία από Eastern District of New York via Courthouse News, επάνω, ο 22χρονος νεοναζί).

Ενα από τα σχέδια του 22χρονου νεοναζί αφορούσε τη διανομή δηλητηριασμένων γλυκισμάτων από κάποιον που θα φορούσε στολή Αϊ-Βασίλη

Ως ηγετικό στέλεχος του διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου Maniac Murder Cult (MMC), ο Μιχαήλ Τσιχικβισβίλι «στρατολόγησε άλλους» για να διαπράξουν βίαιες επιθέσεις με στόχο την προώθηση της ιδεολογίας της οργάνωσης «συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της υποκίνησης επίθεσης που θα προκαλούσε πολλά θύματα στη Νέα Υόρκη», ανέφερε η εισαγγελία του Μπρούκλιν.

Γνωστός με το προσωνύμιο «Διοικητής Χασάπης» («Commander Butcher»), ο 22χρονος εκδόθηκε από τη Μολδαβία τον Μάιο του 2025 και τον Νοέμβριο ομολόγησε την ενοχή του.

«Αυτή η σύλληψη και η επακόλουθη καταδίκη στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα προς όσους επιθυμούν να εμπλακούν σε εγκλήματα μίσους», σχολίασε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Τζέιμς Μπάρνακλ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Μιχαήλ Τσιχικβισβίλι, ο οποίος ταξίδεψε στο Μπρούκλιν το καλοκαίρι του 2022, χρησιμοποίησε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram για να υποκινήσει αρκετούς ομοϊδεάτες του να στοχοποιήσουν την εβραϊκή κοινότητα και άλλες μειονότητες μέσω βομβιστικών επιθέσεων, εμπρησμών και δηλητηριάσεων.

Επεσε… σε μυστικό πράκτορα

Μεταξύ των ατόμων που προσέγγισε, όμως, ήταν κι ένας μυστικός πράκτορας.

Ενα από τα σχέδιά του αφορούσε τη διανομή δηλητηριασμένων γλυκισμάτων από κάποιον που θα φορούσε στολή Αϊ-Βασίλη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων με τον μυστικό πράκτορα οδήγησε στην αποκάλυψη του σχεδίου και στη σύλληψη του Τσιχικβισβίλι στη Μολδαβία.

Πηγή: ΑΠΕ