«Μάστιγα» οι πνιγμοί σε θάλασσα και πισίνες στην Ελλάδα – Η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα τροχαία
Τους καλοκαιρινούς μήνες στη χώρα μας τρεις άνθρωποι την ημέρα χάνουν τη ζωή τους ενώ κολυμπούν σύμφωνα με τα στοιχεία
Κάθε χρόνο, δεκάδες συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και πισίνες, συχνά σε δραστηριότητες που θεωρούνται ακίνδυνες όπως είναι η κολύμβηση.
Μπορεί η χώρα να διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ευρώπη, να έχει πλούσιο φυσικό υδάτινο περιβάλλον, μοναδικά μεγάλα και μικρά νησιά και να προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για αναψυχή και τουρισμό, ωστόσο καταγράφει πολλούς πνιγμούς.
Μετά τα τροχαία
Μάλιστα, οι πνιγμοί είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην χώρα μας μετά τα τροχαία.
Αυτό αποτυπώνεται και σε αριθμούς καθώς τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2024 σημειώθηκαν 338 θάνατοι ενώ τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2025 σημειώθηκαν 229 θάνατοι.
