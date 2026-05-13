Θεσσαλονίκη: Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ
Τραγική κατάληξη για 27χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από σύγκρουση με ΙΧ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Δρυμού.
Υπέκυψε στα τραύματα του ο 27χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με ΙΧ, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Δρυμού.
Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
