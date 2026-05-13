Υπουργείο Παιδείας: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία
Τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια ανακοινώθηκαν το μεσημέρι
Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια – λύκεια) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (γυμνάσια – λύκεια).
Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων ενημερώνονται για τα αποτελέσματα με είσοδό τους στο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es και με χρήση των κωδικών ΤAXISnet του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση.
Στις παραπάνω γραπτές δοκιμασίες διαγωνίσθηκαν:
- 8.106 μαθητές και μαθήτριες για 1.809 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Πρότυπα Σχολεία της χώρας.
- 3.450 μαθητές και μαθήτριες για 1.786 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της χώρας.
- 345 μαθητές και μαθήτριες για 513 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία της χώρας.
Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμιών οι μαθητές και οι μαθήτριες κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους έχει αποδοθεί κατά τη διαδικασία της ειδικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν από την Παρασκευή 15/5/2026 με τις οικείες σχολικές μονάδες ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ (https://depps.minedu.gov.gr/), της ΔΕΔΗΜΩΣ (https://dedimos.minedu.gov.gr/) ή από τις ιστοσελίδες των σχολείων επιτυχίας.
