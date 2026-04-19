Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ελλάδα 19 Απριλίου 2026, 08:38

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Spotlight

Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα και στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, καθώς επίσης και η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία για το ερχόμενο σχολικό έτος, 2026-27.

Τα τεστ δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία θα διεξαχθούν το ερχόμενο σαββατοκύριακο

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς επίσης και τους συνδέσμους της ζωντανής της μετάδοσης. Επιπλέον, η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης αναμένεται να εκδόσει τις αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους για τις εξετάσεις.

Πιο αναλυτικά, η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου, ενώ το αντίστοιχο τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου.

Πρότυπα σχολεία: Τα αντικείμενα εξέτασης

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ τάξη Προτύπου ή/και Ωνασείου Γυμνασίου αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, καθώς επίσης και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α’ Λυκείου Προτύπου ή/και Ωνασείου Λυκείου αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο της κατανόησης κειμένων Ελληνικής Γλώσσας, εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και επιπλέον με τα θρησκευτικά. Η εξέταση της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Ειδικότερα όσον αφορά στα Θρησκευτικά, ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην αναγνώριση βασικών στοιχείων της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής και τα θέματα του γνωστικού αντικειμένου των θρησκευτικών συνοδεύονται από βοηθητικό υλικό, όπως κείμενα και ασκήσεις, το οποίο αξιοποιείται από τους υποψήφιους.

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Θρησκευτικά. Η εξέταση της Ελληνικής γλώσσας και των Μαθηματικών γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Στο γνωστικό πεδίο των Θρησκευτικών, ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από πλευράς υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για το σχολικό έτος 2026-27 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374. Αναλυτικότερα:

– Κατατέθηκαν 13.987 αιτήσεις για 1.809 θέσεις σε Πρότυπα σχολεία.

– Κατατέθηκαν 12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις σε Πειραματικά σχολεία.

– Κατατέθηκαν 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

– Κατατέθηκαν 414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ήταν αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ και ο αριθμός των συνολικών θέσεων αυξήθηκε συνολικά κατά μία χιλιάδα: Για το σχολικό έτος 2025-26 είχαν κατατεθεί 24.817 αιτήσεις για 6.455 θέσεις.

Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία που αφορά στην εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ΕΔΩ. Επίσης, οι γονείς και οι κηδεμόνες των υποψηφίων μπορούν να λαμβάνουν την πληροφόρηση για την διαδικασία και τις οδηγίες για τις εξετάσεις από την σελίδα υποβολής των αιτήσεων καθώς και από τη σελίδα της ΔΕΠΠΣ και της ΔΕΔΗΜΩΣ.

Επιπλέον, στη σελίδα της ΔΕΠΠΣ βρίσκονται πληροφορίες σχετικά με τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης και βαθμίδα, τη μεταξύ τους διασύνδεση και τις προσφερόμενες θέσεις στην εισαγωγική τάξη κάθε Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου. Στον σύνδεσμο της ΔΕΔΗΜΩΣ βρίσκονται οι αντίστοιχες πληροφορίες για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Αίθριος ο καιρός την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως

Ένας αστυνομικός που φέρεται ήδη να έχει καταθέσει ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο αντάλλαξε τις τελευταίες κουβέντες στο καφενείο φεύγοντας για το χωράφι με έναν καφέ και τοστ ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης ο οποίος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του αλλά γύρισε σπίτι ύστερα από μισή διαδρομή με χτυπήματα στο κεφάλι, νοσηλεύτηκε και πέθανε χωρίς να προλάβει να μιλήσει!

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και από εκεί τη Δευτέρα θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»

Ο πατέρας της Μυρτούς ραγίζει καρδιές, όταν αναφέρεται στην κηδεία της αδικοχαμένης κόρης του καθώς όπως λέει της είχε υποσχεθεί ότι θα την συνοδεύσει νύφη στην εκκλησία αλλά τελικά πήγε στην κηδεία της

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Αίθριος ο καιρός την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media - Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Εκλογές επί εκλογών

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

