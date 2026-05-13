Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολώνα στο Παλαιό Φάληρο – Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αμφιθέας

Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολώνα στη Λεωφόρο Αμφιθέας, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου το μεσημέρι της Τετάρτης (13/05) με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αμφιθέας.

Συγκεκριμένα διακοπή κυκλοφορίας σημειώθηκε στο τμήμα από το ύψος της οδού Αιάντος έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγγρού.

Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία ενώ στο σημείο βρίσκεται τροχαία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα συναντάται στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγγρού.

