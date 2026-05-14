Αλλάζει ο καιρός σήμερα Πέμπτη με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός αλλά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις μεσημβρινές στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν το πρωί στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές ενώ τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Στερεά καθώς και στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 με 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, το απόγευμα στα νότια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και τοπικά στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 εξασθενούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.