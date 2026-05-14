Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 06:00

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Προσθέτοντας στην διεθνή ένταση που προκάλεσε η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η ασταθής και απρόβλεπτη συμπεριφορά της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε προφανή την ανάγκη για αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.  

Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί γενικά και αόριστα ότι ενδέχεται να αποχωρήσει από τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ. 

Η πρόσφατη κίνηση της Ουάσιγκτον να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, σε συνδυασμό με τον πανικό για τις ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν, ενίσχυσαν την επιτακτική ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική ανεξαρτησία.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την προγραμματισμένη απόσυρση μετά την κριτική του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για τον τυχοδιωκτισμό του Τραμπ στη Μέση Ανατολή. 

Ο ευρωπαϊκός επανεξοπλισμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.  

Ένας κόσμος που αλλάζερι με γρήγορους ρυθμούς

Οι κυβερνήσεις πρέπει ακόμη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών στο νέο στόχο του ΝΑΤΟ, το 5% του ΑΕΠ.  

Ωστόσο, το 2025, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς δαπάνησαν 574 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την άμυνα – μια αύξηση σχεδόν 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τελευταίων 70 ετών. 

Η συζήτηση για την ασφάλεια πρέπει τώρα να περάσει σε μια νέα φάση, στην οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα κατανοήσουν τις πολύπλοκες πολιτικές επιπτώσεις του επανεξοπλισμού.  

Αυτές γίνονται σταδιακά εμφανείς.  

Παραδείγματα περιλαμβάνουν μια πιο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δαπανών για την άμυνα και των κοινωνικών προγραμμάτων, καθώς και την προοπτική η Γερμανία να αποκτήσει στρατιωτική υπεροχή (ξυπνάνε κακές μνήμες…), εκτός από την οικονομική κυριαρχία. 

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα που βρίσκονται ή θα βρίσκονται στην εξουσία, να έχουν επίσης τεράστια στρατιωτικά οπλοστάσια.  

Τέτοια κόμματα προηγούνται επί του παρόντος στις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αρκετές άλλες χώρες, με προγράμματα που δεν συνάδουν με τη μακροχρόνια ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. 

Η ευρωπαϊκή στρατιωτικοποίηση προστίθεται στην εντυπωσιακή στρατιωτική ενίσχυση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο μεγάλων συγκρούσεων. Υπάρχει επίσης η επιβλαβής περιβαλλοντική επίδραση του επανεξοπλισμού και η απειλή της υπερβολικής στρατιωτικοποίησης που εκτοπίζει την εστίαση της Ευρώπης στην μη στρατιωτική ασφάλεια – μια προσέγγιση που βασίζεται στην κοινωνική ανάπτυξη και την πρόληψη των συγκρούσεων. 

Αυτές οι προκλήσεις δείχνουν ότι ο επανεξοπλισμός αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή για την ευρωπαϊκή τάξη, γράφει σε άρθρο του στο The Conversation ο Ρίτσαρντ Γιανγκς, Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής. 

Η απλή «μεταμόσχευση» αυτής της αμυντικής ενίσχυσης σε μη μεταρρυθμισμένες δομές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ είναι πιθανό να δημιουργήσει νέες ανισορροπίες. 

Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει την αξία της ως ειρηνευτικό εγχείρημα (έστω και κατ’ όνομα μόνο ορισμένες φορές) αν μεταμορφωθεί σε ένωση ασφάλειας χωρίς μια πιο ισορροπημένη και ολοκληρωμένη πολιτική ρύθμιση. 

Εξετάζοντας τις συνέπειες 

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την ανάγκη να ενσωματωθεί και να περιοριστεί η μελλοντική γερμανική στρατιωτική δύναμη στο πλαίσιο μιας πιο βαθιά ενοποιημένης ΕΕ. 

Οι εκκλήσεις για έναν «ευρωπαϊκό στρατό» επανέρχονται, πιο πρόσφατα από την ισπανική κυβέρνηση – αλλά ακόμα χωρίς πολιτική ακρίβεια. 

Οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται όχι μόνο μέσω των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και μέσω μέσων σε επίπεδο ΕΕ που συνεπάγονται βαθύτερη συλλογική ασφάλεια. 

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν μια ασφάλεια τύπου Σκανδιναβίας, που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και στην οποία οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί πόροι κινητοποιούνται από κοινού.  

Η Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ετοιμότητας, που εισήχθη το 2025, στοχεύει επίσης σε αυτό. 

Τέτοιες σκέψεις δείχνουν ότι μια Ευρώπη που έχει μετατραπεί σε ζήτημα ασφάλειας πρέπει να στηρίζεται σε μια πολιτική συζήτηση σε επίπεδο ηπείρου και σε διαύλους λογοδοσίας.  

Καθώς ζητείται από τους πολίτες να κινητοποιηθούν γύρω από την άμυνα πλήρους φάσματος, χρειάζονται μεγαλύτερη συμμετοχή στις πολιτικές ασφάλειας. 

Χρειάζονται φωνή στις συμβιβαστικές λύσεις που θα απαιτήσουν οι υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, καθώς και στον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων όπως η αναδυόμενη στρατιωτική υπεροχή της Γερμανίας. 

Ωστόσο, η διαδικασία του επανεξοπλισμού διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή, κρίσιμα χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα.  

Η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να νομιμοποιήσει τη στροφή της προς την ασφάλεια χωρίς να αναζωογονήσει το συλλογικό πολιτικό της σύστημα με τρόπους που θα παρέχουν ισχυρότερη και πιο ενεργή κοινωνική συμμετοχή. 

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επιδιώκουν επί του παρόντος να ενεργούν πιο αποφασιστικά για την υπεράσπιση των άμεσων γεωπολιτικών τους συμφερόντων. Το κάνουν αυτό χωρίς να απορρίπτουν εντελώς τις αρχές της φιλελεύθερης τάξης που βασίζονται στη συνεργασία και τη διαφάνεια. 

Ωστόσο, δυσκολεύονται να προσδώσουν σε αυτόν τον συνδυασμό σαφές και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν καθορίσει από κοινού μια κοινή θέση σχετικά με το βαθμό στον οποίο ο ευρωπαϊκός επανεξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προβολή μιας πιο έντονης ισχύος στο εξωτερικό, πέραν της αποτροπής επιθετικών ενεργειών κατά του ευρωπαϊκού εδάφους. 

Οι ευρωπαϊκές αποστολές ασφαλείας και η πρόληψη συγκρούσεων σε άλλα μέρη του κόσμου έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια. Η απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ από την περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική είναι ίσως το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα. Δεν είναι σαφές εάν η τρέχουσα στροφή προς την ασφάλεια στοχεύει στην αναστροφή αυτής της τάσης ή στην περαιτέρω κίνηση προς την ίδια κατεύθυνση. 

Οι αδυναμίες της Ευρώπης 

Ο επανεξοπλισμός εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με την οργανωτική δομή της ευρωπαϊκής τάξης. 

Οι δυναμικές της ασφάλειας μεταβάλλουν τις ισορροπίες ισχύος και τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών φορέων. Για παράδειγμα, επαναφέρουν το Ηνωμένο Βασίλειο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και πυροδοτούν συζητήσεις για νέες, ευέλικτες μορφές συμμαχιών σε ολόκληρη την ήπειρο. 

Η αναβάθμιση της κατανομής των βαρών και του συντονισμού στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ έχει καθυστερήσει.  

Ωστόσο, η συμμαχία είναι απίθανο να αρκεί ως δομική αρχή που θα ρυθμίζει την αυτονομία στον τομέα της ασφάλειας μετά την εποχή Τραμπ. 

Θα χρειαστούν άλλες μορφές για να επιτραπεί μεγαλύτερη θεματική και γεωγραφική προσαρμοστικότητα. 

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρακολουθούν μια παρουσίαση στρατιωτικού εξοπλισμού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της γερμανο-ουκρανικής συνεργασίας στο Βερολίνο, Γερμανία, την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Συζητήσεις σχετικά με θέματα άμυνας και ασφάλειας πραγματοποιήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία στις 4 Μαΐου.  

Σε αυτήν συμμετείχαν όχι μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις εκτός ΕΕ.  

Οι πρόσφατες προσπάθειες ευρωπαϊκής συμμαχίας που καλύπτουν την ασφάλεια της Ουκρανίας και τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ ενδέχεται να προαναγγέλλουν μια τάση προς λειτουργικά και μεταβαλλόμενα συμπλέγματα κρατών. 

Οι συζητήσεις για την ασφάλεια δεν ταιριάζουν απόλυτα με τον οικονομικό και ρυθμιστικό χώρο της ΕΕ – και αυτό προσκαλεί τον προβληματισμό σχετικά με καινοτόμες μορφές.  

Καθώς η ΕΕ ολοκληρώνει τη νέα στρατηγική ασφάλειας της, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πολιτικές επιπτώσεις της νέας αμυντικής πολιτικής. 

Αυτές παρουσιάζουν πιο δύσκολες, πιο διαρθρωτικές προκλήσεις από την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών – αλλά προς το παρόν, οι κυβερνήσεις τις παραμελούν. 

Μέχρι να επιλυθούν αυτές οι προκλήσεις, ο ευρωπαϊκός επανεξοπλισμός θα στηρίζεται σε ασταθή θεμέλια και θα δημιουργεί πολλές δυσκολίες στο πέρασμά του. 

 

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Vita.gr
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street
Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Το χρονικό 14.05.26

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 14.05.26

Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
ΗΠΑ 14.05.26

Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Ρωσικές δυνάμεις 14.05.26

Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύνταξη
Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Σύνταξη
Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
MSF 14.05.26

Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Σύνταξη
Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Σύνταξη
Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς στον β' γύρο των προεδρικών στο Περού

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Βρετανία 13.05.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Σύνταξη
Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Καραντίνα 13.05.26

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»

Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Σύνταξη
Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη
Κόσμος 13.05.26

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Αναλυτική πρόγνωση 14.05.26

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Πραγματικοί μισθοί 14.05.26

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες
Άμεσα οι αλλαγές 14.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες

Οι «27» συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και τη χρήση του ευρωπαϊκού βιολογικού σήματος με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και αυστηρότερους κανόνες για τις εισαγωγές

Γεώργιος Μαζιάς
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Ερικ Φλέμινγκ 14.05.26

Φυλάκιση και σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

Σύνταξη
Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ

H Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας καθώς νίκησε την Λάτσιο στον τελικό και απέδειξε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της καθώς έχει πάρει και το πρωτάθλημα

Σύνταξη
