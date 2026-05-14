Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Προσθέτοντας στην διεθνή ένταση που προκάλεσε η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η ασταθής και απρόβλεπτη συμπεριφορά της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε προφανή την ανάγκη για αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.

Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί γενικά και αόριστα ότι ενδέχεται να αποχωρήσει από τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Η πρόσφατη κίνηση της Ουάσιγκτον να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, σε συνδυασμό με τον πανικό για τις ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν, ενίσχυσαν την επιτακτική ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική ανεξαρτησία.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την προγραμματισμένη απόσυρση μετά την κριτική του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για τον τυχοδιωκτισμό του Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Ο ευρωπαϊκός επανεξοπλισμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Merz Declares Germany “Rearming” as Security Posture Shifts Germany’s chancellor says the country is strengthening its military capabilities, signaling a more assertive defense stance as Europe adapts to a changing security environment. #WashingtonEye pic.twitter.com/ROnDwi6P80 — Washington Eye (@washington_EY) May 6, 2026

Ένας κόσμος που αλλάζερι με γρήγορους ρυθμούς

Οι κυβερνήσεις πρέπει ακόμη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών στο νέο στόχο του ΝΑΤΟ, το 5% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, το 2025, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς δαπάνησαν 574 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την άμυνα – μια αύξηση σχεδόν 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τελευταίων 70 ετών.

Η συζήτηση για την ασφάλεια πρέπει τώρα να περάσει σε μια νέα φάση, στην οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα κατανοήσουν τις πολύπλοκες πολιτικές επιπτώσεις του επανεξοπλισμού.

Αυτές γίνονται σταδιακά εμφανείς.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν μια πιο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δαπανών για την άμυνα και των κοινωνικών προγραμμάτων, καθώς και την προοπτική η Γερμανία να αποκτήσει στρατιωτική υπεροχή (ξυπνάνε κακές μνήμες…), εκτός από την οικονομική κυριαρχία.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα που βρίσκονται ή θα βρίσκονται στην εξουσία, να έχουν επίσης τεράστια στρατιωτικά οπλοστάσια.

Τέτοια κόμματα προηγούνται επί του παρόντος στις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αρκετές άλλες χώρες, με προγράμματα που δεν συνάδουν με τη μακροχρόνια ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

⚡️ Macron announced France will increase its number of nuclear warheads. Macron declined to specify the exact figure, stating the country will no longer disclose detailed data regarding its nuclear stockpile. pic.twitter.com/wARsTUbr1T — UNITED24 Media (@United24media) March 2, 2026

Η ευρωπαϊκή στρατιωτικοποίηση προστίθεται στην εντυπωσιακή στρατιωτική ενίσχυση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο μεγάλων συγκρούσεων. Υπάρχει επίσης η επιβλαβής περιβαλλοντική επίδραση του επανεξοπλισμού και η απειλή της υπερβολικής στρατιωτικοποίησης που εκτοπίζει την εστίαση της Ευρώπης στην μη στρατιωτική ασφάλεια – μια προσέγγιση που βασίζεται στην κοινωνική ανάπτυξη και την πρόληψη των συγκρούσεων.

Αυτές οι προκλήσεις δείχνουν ότι ο επανεξοπλισμός αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή για την ευρωπαϊκή τάξη, γράφει σε άρθρο του στο The Conversation ο Ρίτσαρντ Γιανγκς, Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Η απλή «μεταμόσχευση» αυτής της αμυντικής ενίσχυσης σε μη μεταρρυθμισμένες δομές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ είναι πιθανό να δημιουργήσει νέες ανισορροπίες.

Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει την αξία της ως ειρηνευτικό εγχείρημα (έστω και κατ’ όνομα μόνο ορισμένες φορές) αν μεταμορφωθεί σε ένωση ασφάλειας χωρίς μια πιο ισορροπημένη και ολοκληρωμένη πολιτική ρύθμιση.

Εξετάζοντας τις συνέπειες

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την ανάγκη να ενσωματωθεί και να περιοριστεί η μελλοντική γερμανική στρατιωτική δύναμη στο πλαίσιο μιας πιο βαθιά ενοποιημένης ΕΕ.

Οι εκκλήσεις για έναν «ευρωπαϊκό στρατό» επανέρχονται, πιο πρόσφατα από την ισπανική κυβέρνηση – αλλά ακόμα χωρίς πολιτική ακρίβεια.

Οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται όχι μόνο μέσω των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και μέσω μέσων σε επίπεδο ΕΕ που συνεπάγονται βαθύτερη συλλογική ασφάλεια.

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν μια ασφάλεια τύπου Σκανδιναβίας, που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και στην οποία οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί πόροι κινητοποιούνται από κοινού.

Η Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ετοιμότητας, που εισήχθη το 2025, στοχεύει επίσης σε αυτό.

Τέτοιες σκέψεις δείχνουν ότι μια Ευρώπη που έχει μετατραπεί σε ζήτημα ασφάλειας πρέπει να στηρίζεται σε μια πολιτική συζήτηση σε επίπεδο ηπείρου και σε διαύλους λογοδοσίας.

Καθώς ζητείται από τους πολίτες να κινητοποιηθούν γύρω από την άμυνα πλήρους φάσματος, χρειάζονται μεγαλύτερη συμμετοχή στις πολιτικές ασφάλειας.

Χρειάζονται φωνή στις συμβιβαστικές λύσεις που θα απαιτήσουν οι υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, καθώς και στον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων όπως η αναδυόμενη στρατιωτική υπεροχή της Γερμανίας.

Ωστόσο, η διαδικασία του επανεξοπλισμού διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή, κρίσιμα χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα.

Kubilius calls on Eastern Europe to take bigger role in the bloc’s defence revamp https://t.co/ust6OwRq1M pic.twitter.com/ArjDOt01d7 — Euractiv (@Euractiv) May 13, 2026

Η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να νομιμοποιήσει τη στροφή της προς την ασφάλεια χωρίς να αναζωογονήσει το συλλογικό πολιτικό της σύστημα με τρόπους που θα παρέχουν ισχυρότερη και πιο ενεργή κοινωνική συμμετοχή.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επιδιώκουν επί του παρόντος να ενεργούν πιο αποφασιστικά για την υπεράσπιση των άμεσων γεωπολιτικών τους συμφερόντων. Το κάνουν αυτό χωρίς να απορρίπτουν εντελώς τις αρχές της φιλελεύθερης τάξης που βασίζονται στη συνεργασία και τη διαφάνεια.

Ωστόσο, δυσκολεύονται να προσδώσουν σε αυτόν τον συνδυασμό σαφές και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν καθορίσει από κοινού μια κοινή θέση σχετικά με το βαθμό στον οποίο ο ευρωπαϊκός επανεξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προβολή μιας πιο έντονης ισχύος στο εξωτερικό, πέραν της αποτροπής επιθετικών ενεργειών κατά του ευρωπαϊκού εδάφους.

Οι ευρωπαϊκές αποστολές ασφαλείας και η πρόληψη συγκρούσεων σε άλλα μέρη του κόσμου έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια. Η απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ από την περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική είναι ίσως το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα. Δεν είναι σαφές εάν η τρέχουσα στροφή προς την ασφάλεια στοχεύει στην αναστροφή αυτής της τάσης ή στην περαιτέρω κίνηση προς την ίδια κατεύθυνση.

Europe’s rearmament is colliding with a harsher geo-economic reality: tighter Chinese export controls and intensifying US–China competition. European defence companies are layering resilience measures, but stockpiling remains the backbone. Firms are combining diversification,… pic.twitter.com/N49uJNWFPN — IISS News (@IISS_org) May 6, 2026

Οι αδυναμίες της Ευρώπης

Ο επανεξοπλισμός εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με την οργανωτική δομή της ευρωπαϊκής τάξης.

Οι δυναμικές της ασφάλειας μεταβάλλουν τις ισορροπίες ισχύος και τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών φορέων. Για παράδειγμα, επαναφέρουν το Ηνωμένο Βασίλειο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και πυροδοτούν συζητήσεις για νέες, ευέλικτες μορφές συμμαχιών σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η αναβάθμιση της κατανομής των βαρών και του συντονισμού στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ έχει καθυστερήσει.

Ωστόσο, η συμμαχία είναι απίθανο να αρκεί ως δομική αρχή που θα ρυθμίζει την αυτονομία στον τομέα της ασφάλειας μετά την εποχή Τραμπ.

Θα χρειαστούν άλλες μορφές για να επιτραπεί μεγαλύτερη θεματική και γεωγραφική προσαρμοστικότητα.

Συζητήσεις σχετικά με θέματα άμυνας και ασφάλειας πραγματοποιήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία στις 4 Μαΐου.

Σε αυτήν συμμετείχαν όχι μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις εκτός ΕΕ.

Οι πρόσφατες προσπάθειες ευρωπαϊκής συμμαχίας που καλύπτουν την ασφάλεια της Ουκρανίας και τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ ενδέχεται να προαναγγέλλουν μια τάση προς λειτουργικά και μεταβαλλόμενα συμπλέγματα κρατών.

Οι συζητήσεις για την ασφάλεια δεν ταιριάζουν απόλυτα με τον οικονομικό και ρυθμιστικό χώρο της ΕΕ – και αυτό προσκαλεί τον προβληματισμό σχετικά με καινοτόμες μορφές.

Καθώς η ΕΕ ολοκληρώνει τη νέα στρατηγική ασφάλειας της, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πολιτικές επιπτώσεις της νέας αμυντικής πολιτικής.

Αυτές παρουσιάζουν πιο δύσκολες, πιο διαρθρωτικές προκλήσεις από την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών – αλλά προς το παρόν, οι κυβερνήσεις τις παραμελούν.

Μέχρι να επιλυθούν αυτές οι προκλήσεις, ο ευρωπαϊκός επανεξοπλισμός θα στηρίζεται σε ασταθή θεμέλια και θα δημιουργεί πολλές δυσκολίες στο πέρασμά του.